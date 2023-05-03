快訊

震驚！67歲沈文程驚爆「已離婚」單身20年內幕曝光

澎湖孝子遭遊客爆打民怨續燒 縣警局出面回應了

獨／日本草莓屢違規 食藥署：專家決議放寬農藥殘留、最快7月上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園5月15、16日將大停水 中壢可取水點一次看

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
台水公司二區處預定5月15日至5月16日辦理三坑原水站原水管改善工程，南桃園將面臨停水。記者曾增勳／攝影
台水公司二區處預定5月15日至5月16日辦理三坑原水站原水管改善工程，南桃園將面臨停水。記者曾增勳／攝影

台水公司二區處預定5月15至16日因工程大桃園停水，中壢區公所表示，中壢共有81里受影響，停水時間31至39小時，中壢可引用取水處共16處，不可飲用的取水井則有8處及81里各一處，提醒民眾務必提早儲水。

台水公司二區處預定5月15日至5月16日辦理三坑原水站原水管改善工程，為減少停水次數，本次併同辦理龍潭、大溪水管維修及淨水廠電氣設備檢驗等共5項工程，提升桃園整體供水穩定及電氣設備安全。

中壢區公所表示，中壢興仁、篤行、仁德、仁和、華愛、仁祥及華勛里不受影響；中壢區過嶺、龍東及龍昌里，將從5月15日凌晨12時至16日下午3時止，停水時間共39小時。

中壢中正里榮安一至四街、榮民路、環中東路，仁愛里普忠路、環中東路、新中北路，仁美里仁美四街、仁慈路、同慶路、中山東路三段、金鋒二至六街、龍華街一段、仁福里中山東路三段、仁德街、仁美二至四街、同慶路，及其餘74里，皆自5月15日凌晨12時至16日上午7時停水，共31小時。

中壢區公所表示，5月15日上午8時至晚間9時，共開放3種類型取水點，於停水81里各設1處不可飲用取水點，於光明、文化、新龍岡、自強、莒光、萬坪、中正及藝術公園等8處設置不可飲用公園水井。

而16處可飲用水取水點則於過嶺松勇公園、過嶺里守望相助隊、福祥路及內厝八路口消防栓旁、大崙派出所、月眉里辦公處公布欄前、三民路一段與中正路1041巷土地公廟、莒光公園、龍岡郵局旁圳南路1號人行道、萬坪公園、永福羅漢松公園、中央西路一段120號旁、老街溪河濱步道、青埔青昇宮、中福派出所、元生公園及夢幻公園。

台水公司二區處預定5月15至16日因工程大桃園將停水，中壢區公所表示，中壢共有81里受影響，停水時間31至39小時，中壢可引用取水處共16處，不可飲用的取水井則有8處及81里各一處。圖／中壢區公所提供
台水公司二區處預定5月15至16日因工程大桃園將停水，中壢區公所表示，中壢共有81里受影響，停水時間31至39小時，中壢可引用取水處共16處，不可飲用的取水井則有8處及81里各一處。圖／中壢區公所提供

停水 桃園

延伸閱讀

桃園15日起大停水39小時影響40萬戶 張善政：應變供水

快儲水！三坑加壓站15日起換管停水39小時 桃竹停水46萬戶

寶二水庫跌破4成蓄水 竹北還誤傳將停水39小時

桃園自來水管線連爆意外 議員批近萬戶今突停水惹民怨

相關新聞

六福村狒狒案改善完成報告遞交 竹縣府：將邀專家複查

六福村東非狒狒逃脫後，管理與環境被檢視，農委會林務局限期六福村要在4月底完成改善項目，新竹縣府今天指出，已經收到六福村的...

苗栗龍騰斷橋加固爆爭議 地方感嘆：孤臣無力可回天

苗栗縣定古蹟魚藤坪斷橋（龍騰斷橋）加固工引爆爭議，也有見仁見智的看法，支持者認為有安全的必要性，一些地方人士則認為古蹟走...

桃園5月15、16日將大停水 中壢可取水點一次看

台水公司二區處預定5月15至16日因工程大桃園將停水，中壢區公所表示，中壢共有81里受影響，停水時間31至39小時，中壢...

注意！竹縣4鄉鎮 5月15起區域停水39小時 影響6.1萬戶

新竹縣竹北市、湖口鄉、新豐鄉、新埔鎮部分區域停水，預計將從5月15日到16日下午3點止，共停水39小時(含復水時間)，停...

竹北行政區域調整家長憂學區 公所：入學學區不受影響

竹北市人口成長迅速，從5年前18萬人已增長至近22萬人，鄰長工作負荷超載，爲均衡各里服務範圍及品質，竹北市經內政部核准於...

注意停天然氣！新竹市3709戶今晚將緊急停氣4小時

為改善天然氣供氣設備，台灣中油公司公用天然氣營業處新竹服務中心今天發出停氣通知單，表示今天晚上10點到明天清晨2點，將在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦