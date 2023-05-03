桃園5月15、16日將大停水 中壢可取水點一次看

台水公司二區處預定5月15至16日因工程大桃園將停水，中壢區公所表示，中壢共有81里受影響，停水時間31至39小時，中壢可引用取水處共16處，不可飲用的取水井則有8處及81里各一處，提醒民眾務必提早儲水。

台水公司二區處預定5月15日至5月16日辦理三坑原水站原水管改善工程，為減少停水次數，本次併同辦理龍潭、大溪水管維修及淨水廠電氣設備檢驗等共5項工程，提升桃園整體供水穩定及電氣設備安全。

中壢區公所表示，中壢興仁、篤行、仁德、仁和、華愛、仁祥及華勛里不受影響；中壢區過嶺、龍東及龍昌里，將從5月15日凌晨12時至16日下午3時止，停水時間共39小時。

中壢中正里榮安一至四街、榮民路、環中東路，仁愛里普忠路、環中東路、新中北路，仁美里仁美四街、仁慈路、同慶路、中山東路三段、金鋒二至六街、龍華街一段、仁福里中山東路三段、仁德街、仁美二至四街、同慶路，及其餘74里，皆自5月15日凌晨12時至16日上午7時停水，共31小時。

中壢區公所表示，5月15日上午8時至晚間9時，共開放3種類型取水點，於停水81里各設1處不可飲用取水點，於光明、文化、新龍岡、自強、莒光、萬坪、中正及藝術公園等8處設置不可飲用公園水井。