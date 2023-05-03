桃園推出產後憂鬱心理諮商 3大服務5/10上路

桃園市長張善政今天表示，5月10日啟動「產後憂鬱心理諮商計畫」，以本人或配偶設籍桃園的產後6個月內婦女為對象，提供產後憂鬱評估、心理諮商及中醫產後憂鬱診療調理等服務。

張善政上午主持市政會議時表示，市府編列約新台幣2000萬元經費，自5月10日推動「產後憂鬱心理諮商計畫」，將與合約婦產科診所及可提供心理諮商的機構合作，以本人或配偶設籍桃園的產後6個月內婦女為對象，提供產後憂鬱評估、心理諮商及中醫產後憂鬱診療調理等3大服務。

張善政也說，市府衛生局可與醫療機構進一步合作，針對可能有憂鬱傾向的產後6個月內婦女進行後續追蹤，以提供更完整的服務。

桃園市政府衛生局長劉宜廉表示，產後憂鬱心理諮商計畫是全國首創，補助項目包括產後憂鬱問卷評估、心理諮商費用及中醫診療調理等。

劉宜廉說，在產後憂鬱評估階段，衛生局結合16家婦產科合約院所，針對產後6個月內之婦女進行「愛丁堡產後憂鬱量表」線上施測，並針對量表達13分者，由衛生局個案管理師主動轉介與關懷，提供定期電訪、醫療及育兒資源媒合等服務。

劉宜廉也說，心理諮商部分則與16家婦產科合約醫療機構、21家治療與諮商所及2家社區心理衛生中心合作，提供個別諮商、伴侶諮商及視訊諮商等服務；中醫診療調理部分，則攜手33家中醫合約院所，提供產婦診療、藥膳調理、按摩或運動教學等服務。