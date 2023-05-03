0到6歲市府養 高虹安：今年加碼托育補助每月最高1千5

新竹市長高虹安選舉期間提出「0到6歲市府養」政見，如何兌現引起家長關注。高虹安今受訪表示逐步落實，針對托育補助部分，將加碼公托與準公托補助每月500與1500元，並補助托育人員健檢、久任獎金等，目標提升生育率，讓年輕人敢生敢養。

新竹市議會本月中旬將召開定期大會，議員們也將審議追加預算案，民進黨市議員曾資程昨天質疑，高虹安提出「0到6歲市府養」，喊出育兒津貼要從5千元加碼1千元提高到6千元，卻未見到此項目被編入追加預算中，認為是政見跳票？

高虹安今天受訪表示，0到6歲市府養的政策面向多元，社會處部分已經研擬要優先加碼送公托與準公托補助，每月分別為500元與1500元，已經落實在（追加）預算當中，此外，托育人員的健檢與福利保障也將透過補助有所提升。

至於育兒津貼部分，高虹安說，一開始是希望比照台北市政府發放食物券方式作為補貼育兒津貼方案，已有立委跟中央溝通，希望爭取透過食物券方式補助，而非現金。

「會逐步落實0到6歲市府養，會好好跟議員溝通、說明每一步期程。」高虹安也表示，今年度預算由前市府編列，要追加預算有額度限制，也因此無法完成所有政見，但都在逐步落實中、多方尋求可行性，食物券部分仍待中央態度持續努力。

高虹安強調，各縣市都在積極解決少子化問題，也是全台灣都必須要面對的議題，市府會努力提高生育率，讓年輕人敢生敢養，並積極提出相關對策、努力溝通。

市府社會處進一步說明，因應中央相關規定的育兒津貼申領作業要點，地方政府不得就發放金額額外提供同性質給付，但托育補助沒有限制，地方政府可以自行加碼，因應市長政策，在今年追加減預算中，已經提出加碼托育補助與托育人員福利政策。

社會處指出，目前家長將孩子若送托公共托育家園或公設民營托嬰中心，一個月能領5500元補助金 · 若送托準公共化保母或準公共化托嬰中心，一個月則能領8500元補助金，市府將針對送公托每月加碼500元、送準公托加碼1500元。

至於何時上路？社會處表示，仍須視議會是否通過，以及後續相關行政流程決定，但強調今年內一定會上路，為了鼓勵托育人員留任原機構，強化照顧品質，也將追加預算首度編列健檢補助與久任獎金。追加預算包含托育補助加碼款300萬元，以及托育人員健檢及久任獎金160萬元。