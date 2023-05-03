竹北一次暴增75個鄰 超過5萬人身分證必須更改註記

竹北市人口成長迅速，5年內全市人口增加近4分之1，因此全市有17個里被迫調整行政區域，一次新增75個鄰，超過5萬人要註記身分證，居民必須在今年9月底前完成，否則可能影響申請護照、辦銀行業務，甚至明年總統大選跑錯投票所。

竹北市公所表示，竹北市從5年前18萬人，至今已增長至近22萬人，鄰長工作負荷超載，為均衡各里服務範圍及品質，竹北市經內政部核准於今4月1日起辦理行政區域調整，全市31里中有17里同步鄰里整編，總計增加75個鄰。

竹北戶政事務所主任陳建淳表示，預計5萬5964人需進行身分證、戶口名簿更改註記，其中調整幅度最大前3名分別是中興里增加13個鄰、竹北里增加11個鄰，以及十興里增加10個鄰，全市異動戶數計2萬1209戶。

陳建淳指出，民眾若未完成身分證註記，屆時前往領務局申辦護照可能遭擋，前往銀行辦理業務也可能出現身分核對不符的情況，甚至明年總統大選會因投開票所更動，導致民眾跑錯地方而無法投票。

目前竹北戶政事務因應可能發生的問題，也已研擬應變辦法，例如申辦護照時由領務局與戶政事務所利用電腦連線核對，以及前往投票會加註原本舊的戶籍地址，雖不影響申辦或投票，但核對手續仍會對民眾造成不便，且到銀行辦理業務依然可能遭銀行端退件，呼籲民眾盡早註記身分證。

為讓超過5萬市民盡快辦理身分證註記，戶政事務所每周六將駐點於各里集會所或部分社區大樓大廳，民眾不必到戶政事務所就可由本人或家人代辦更改註記身分證及戶口名簿，此外，鄰里整編後將沿用舊鄰別進行學區分發，學生入學學區不受影響。

竹北市長鄭朝方表示，此次鄰里整編調整範圍大，且民眾須在今年9月底、總統大選選務工作開展前完成更改註記。

鄰里整編身分證及戶口名簿註記下鄉服務將持續到9月16日，5月6日新社里（竹北戶政事務所）、東平里（東平里集會所）、聯興里（聯興里集會所）、斗崙里（新崙社區活動中心）；5月13日十興里（十興里民活動中心）、大義里（大義里民活動中心），鹿場里（鹿場里集會所）則依鄰別分別於5月13、20日辦理；新國里（竹北戶政事務所）同樣依鄰別分5月27、28日辦理；竹北里（竹北里集會所）安排6月3、10日，以及7月1、8、15、22日分批次辦理；中興里（中興里集會所）下鄉服務將於7月29日，8月5、12、19、26日，9月2、9、16日進行；提醒民眾攜帶身分證及戶口名簿，於所屬申辦日期上午8點30至12點至服務據點申辦。