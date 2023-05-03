生態系豐富 竹市溪埔子人工濕地獲環教設施場所認證

新竹市溪埔子人工濕地2015年啟用迄今，打造生態池、密植區淨化溪埔子大排的家庭汙水，成為結合水質淨化、親水空間與都市公園的多功能環境，豐富生態系甚至吸引紅冠水雞、小鷿鷈來過冬，讓人驚喜。歷時8個月審查通過環保署認證成為竹市首座以人工濕地為主題的國家環境教育設施場所，今天揭牌。

溪埔子人工濕地位於頭前溪溪州橋下游200公尺高灘地，占地12公頃，設置沈澱池、密植區及生態池，將收集到的溪浦子大排水上游段家庭廢水，透過水生植物的淨化能力分解汙染物後，淨化汙水後排入頭前溪，每年可處理474萬5千噸，每天可去除生化需氧量86.5噸、懸浮固體物103.9噸、氨氮等汙染物8.8噸。

竹市府環保局也從2020年規畫人工濕地環境教育課程，現場設置「集水井教學平台」安排專業解說員指引民眾觀察人工濕地如何引溪埔子排水，「不用馬達抽水、自然引進生活汙水，利用水生植物降解去除汙染物的」淨水過程，減少電力也能改善水質。

市府環保局累積超過3年的環境教育相關辦理實際，去年著手向環保署申請環境教育設施場所認證審查，歷經3項嚴格審查程序包含文件書審、簡報現勘與委員合議制等，終於順利通過成為竹市第5座環境教育設施場所，並是首座以人工濕地為題的環教場所。

市府今天在溪埔子人工濕地舉辦國家環境教育設施場所揭牌儀式，環保署主任秘書葉俊宏、市長高虹安、環保局長江盛任與多名議員、里長都出席見證。高虹安肯定溪埔子人工濕地生態豐富，搭配環湖道路與觀景平台，是很好的遊憩與環境教育場域。

「環境教育最重要的是在環境中學習。」葉俊宏表示，濕地公園前身曾荒蕪雜草叢生，還被傾倒廢棄物，在市府整治之後成為休憩空間，更成功成為環境教育認證場所，他肯定是這裡是處很棒的「戶外教室」，讓學生也能親身觀察淨化汙水的過程。

江盛任說，人工濕地功能廣泛，包括提供生物棲地、淨化水質、滯洪防災、補注地下水、改變微氣候等，溪埔子人工濕地經過8年維護管理，建構多樣生態系統，除了栽種本土特有種台灣萍蓬草、台灣水龍等，還吸引不少鳥類逗留覓食，適合遊憩賞景。