桃捷、航空城公司處理高階人事惹議 桃捷6員工具名陳情

桃園市議會今天安排市府桃園大眾捷運公司、航空城公司工作報告，兩公司先前都有副總非專業任用、領高薪不肯隨前市府退場而挨批，後續處理也引起社會關注。

市議員黃婉如指出，新市府團隊上任後，她接到桃捷公司6名員工具名陳情，指公司原本有4位副總，現在只留任1位，花了7位數解聘兩位副總，另一位是代理副總，雖然回到原先高級管理師的職務，但當初非公開招考任用又無專業背景，繼續領高薪，比其他靠考試進來的員工起薪只有3萬多元，很不合理。

黃婉如說，員工爆料桃捷公司今年3月聘1名有給職顧問，竟是前市府時的桃捷公司總經理，因為被周刊追蹤報導已婚（自稱已離婚）有不倫戀，對象又是桃捷公司員工，最後自己請辭，現在桃捷公司竟然聘這樣的人擔任顧問，公司內部群組瘋傳和不滿。

黃婉如質問桃捷公司董事長沈志藏、總經理莊英震「難道你們不夠專業嗎？」非得聘有緋聞的前總經理當顧問？市議員謝美英質詢時也指出，桃捷公司要查顧問在外兼職的情形，有沒有涉入桃捷公司的採購，也務必謹守球員不得兼裁判原則。

多位議員也批桃捷公司留不住人才，人員流動率超過10%，員工福利和薪資結構都不如北捷，不少非公開招考任用的人員薪資比考進來的員工多、事情少，讓上進的員工覺得在這裡沒前途。

舒翠玲指出，桃捷公司人員流動率高，非專業領導專業、派系干擾也是主因，連採購也有問題。她過去就質詢前市府，桃捷公司成立電路板維修實驗室，把200萬元的案子拆成10萬元採購，工會幫員工向管理部門反映，也發律師函給高層，但公司前面的高層都說是因應緊急維修，但是採購法也有緊急採購的規定可以引用，讓人不解當時的桃捷公司為什麼要把200萬元拆成10萬元向指定廠商採購。

市議員涂權吉表示，航空城公司副總經理是總經理任用，這次改朝換代後卻出現總經理走人，兩位副總有1位以勞基法、副總非高階主管等理由不肯退場，怎麼會有這種事？航空城公司副總當然是高階主管，因為屬於協助總經理的職務，只需總經理同意就能任用，現在綠營的總經理退場了，副總非公開招考也不是專業任用，也怎麼會留著，難道繼續協助藍營新任總經理？

涂權吉會後受訪表示，航空城公司在前市府連同總經理代理，合計換了7位董事長，什麼時候又把副總認定為非高階主管？而不是過去比照政務官和總經理同退坦。代理董事長王明鉅副市長表示，他要再了解副總原先聘用過程，包括是否修改過公司組織章程。