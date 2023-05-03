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蛋價回穩台南鐵板燒店降價 顧客讚誠心

中央社／ 台南3日電

台南鐵板燒店業者黃晨昱，今天開店後，貼出公告宣布，蔥花蛋、菜脯蛋各降5元，他說，蛋價回穩，理應回饋。顧客表示，5元10元不多，卻彰顯老闆的誠心，如此生意才做得長久。

穿著滾紅線黑色廚衣的黃晨昱去年才在台南市北區北園街開設昱品鐵板燒，卻迎來原物料不斷上漲，尤其是蛋價攀升更讓他一度吃不消，在觀望一陣子後，才決定調漲蛋料理價格，但在蛋價回穩後，他也隨即反應調降。

黃晨昱今天告訴中央社記者，蛋價調漲時，許多消費者反而多吃蛋，未理會蛋料理價格調漲，當時盤商供應量不足，他還跑到市場購買價格更高的蛋，單是雞蛋，1個月成本多出新台幣1萬4000元至1萬5000元。

所幸蛋荒未持續太久，黃晨昱4月底調降蔥花蛋、菜脯蛋的價格，5月更推出蛋燒小卷優惠；他先在臉書（facebook）粉專公布，今天才在店門口貼出白紙紅字的公告。

黃晨昱說，原物料不斷上漲，很多料理價格調漲後就回不去了，消費者負擔也變大，他在合理範圍下，反應蛋價回穩，調降蛋料理價格回饋，對消費者來說也算是小確幸。

鐵板燒套餐價格最低145元，多採預約制，不少消費者踏進店內，根本沒看到蛋料理調降的公告，或許也不在乎5元或10元，但等到黃晨昱結帳當面告知時，消費者卻感到很窩心。

一名消費者說，很少看到店家調漲後又降回來，這種作法也成為他下次再來的動力。另名消費者也表示，5元、10元不多，卻彰顯老闆的誠心，如此生意才做得長久。

面對當前豬肉價格持續上漲，黃晨昱尚未決定調漲豬肉料理價格，先自行吸收，他說，再觀望一陣子，說不定豬肉價格也會回穩。

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