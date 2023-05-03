婦遭流浪犬追逐跌倒身亡 竹市府遭判國賠269萬元

75歲王姓婦人110年在南寮地區被狗群追逐，不慎踩到斜坡後摔倒不治。法院認為，新竹市政府有未積極捕捉流浪犬等怠忽職責情事，日前判國賠家屬269萬餘元。可上訴。

新竹市政府表示，對此憾事仍感不捨，至於是否上訴，將在收到判決書後研議處理方式。

根據新竹地方法院判決書，王姓婦人110年8月21日清晨在新竹市南寮漁港旅遊服務中心旁散步，遭6隻狗追逐；王婦情急下踩到一旁未設置警告標語、原先規劃為戲水池的斜坡，造成重心不穩摔倒，頭部撞擊地面昏迷，被民眾發現後緊急送醫不治。

婦人家屬主張，南寮地區流浪犬咬傷民眾、追逐民眾致傷事件，並非單一偶發個案，新竹市政府動保所長期未積極捕捉流浪犬，怠於執行職務，導致相關事件不斷發生，應成立國家賠償責任。

法院認為，案發地非人煙稀少之處，市府也自行列入轄區重要休閒遊憩場所，且事發前已有多起流浪犬傷人事件，市府主觀上顯可預見再不積極處理，日後極可能造成人員傷亡，卻未見有何積極主動捕捉作為，市府應就其怠於作為而導致本件事故，負擔國家賠償責任。

法院審酌，婦人家屬面對婦人突因事故離世，又想到婦人生前一刻面臨犬隻追逐，心理當下極度恐懼的不捨，必承受相當大精神痛苦；而案發地流浪犬群聚傷害事件早有跡可循，絕非無避免憾事發生的可能，市府已成立專責處理單位，卻怠於積極設法處理，不法侵害市民權益的情節，難認輕微。

法院判決，新竹市政府應依國家賠償法，賠償王姓婦人家屬精神慰撫金、喪葬費用等共新台幣269萬餘元。

新竹市政府今天透過聲明稿表示，市府對於110年發生的憾事仍感不捨，對家屬表達最深慰問。至於是否上訴，市府指出，此案判決涉及現行動保政策制度的釐清，將在收到判決書後研議後續處理方式。

市府表示，市府動保所已針對轄區流浪犬熱點加強巡捕，並落實寵物源頭登記管理，積極執行精準捕捉等工作，管控遊蕩犬族群數量，以降低可能衍伸的意外風險，並呼籲民眾勿任意棄養犬隻及不當餵食流浪犬。