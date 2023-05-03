龍騰斷橋遭譏變「大拱橋」 專家：加固要具可識別性

苗栗縣舊山線龍騰斷橋有「台灣鐵道建築藝術極品」美譽，但殘存的橋柱建築歷經多次地震及豪雨侵襲，結構安全出現問題，縣府辦理的緊急加固工程最近將竣工，但使用鋼拱支撐，引發外界強烈質疑聲浪，譏諷龍騰斷橋成了「龍騰大拱橋」，喪失原有古蹟風味。專家：緊急加固工程還要具備「可識別性」。

苗栗縣文化觀光局強調，斷橋在前些年的豪雨、風災中損害加劇，掉落磚屑且裂縫變大，甚至可能出現「骨牌」的連串坍塌意外，為維護古蹟及遊客安全，因此進行緊急加固工程，並非辦理古蹟修復，希望將「時間凍結」，以便未來有更好加固或修復工法可施作時，得以完善保存，包括吳哥窟 、巴黎聖母院都有加固工程，目前地方也有讓斷橋「自然崩毀」見解，如能達成共識，現有加固工程屆時也可拆除。

台南市結構工程技師公會理事長施忠賢是古蹟修復及結構專家，也是5個縣市的文資審議委員。他指出，有關古蹟緊急加固工程的原則，包括「可逆性」，也就是未來可移除，因古蹟的修繕工程包括調研、設計期間都很長，去年花蓮地震後，發現斷橋的磚拱、底部都已有扭轉、錯位，裂縫也擴大，如果再一次地震或風災，對斷橋古蹟的保存維護將造成衝擊。

他指出，緊急加固工程還要具備「可識別性」，可分辨那部分是本體、那個部分是加固工程，因此並非「侵入性」，他最近從發生大地震的土耳其考察返回，當地具世界遺產身分的古蹟，也採取加固工程防止崩落及風化。

苗栗縣退休校長楊德遠博士質疑龍騰斷橋（縣定古蹟魚藤坪斷橋）量體龐大，且是全台的文化資產，加固工程能否產生效果讓人質疑，不如讓斷橋以自然現狀保持，有如野柳女王頭，如果擔心掉落磚塊危及遊客安全，可以加以區隔，遊客如想親近斷橋打卡，在北斷橋對岸的南斷橋還可以讓遊客靠近、打卡。