影／老婦遭浪犬追摔死國賠269萬 高虹安：更注意到問題嚴重性

新竹市75歲王姓婦人前年8月在南寮漁港晨運時，意外遭6隻流浪狗追逐而摔死，家屬憤而提出國賠，新竹地院經審理認為市府動保所怠於主動積極有效捕捉浪犬，判市府應賠償死者家屬269萬4805元，可上訴。市長高虹安說，此為前年發生的遺憾事件，她上任後已要求強化浪犬查緝等，待收到判決資料將研議後續如何處理。

判決書指出，在老婦摔死之前，南寮漁港一帶即發生多起流浪犬危害市民安全問題，尤其漁港是重要觀光地區，但市府卻未能主動積極捕捉該區流浪犬，因而發生市民死亡不可逆結果，加上浪犬具有地域性，市府並非無法掌握行蹤，得負國家賠償責任。

法官也認為「流浪犬固甚難管制，抓不勝抓」，要求主管機關對於流浪犬造成人員傷亡事件應負國家賠償責任，不無過苛之虞，但分析此案地點為新竹重要休閒遊憩場所，加上曾發生多起流浪犬傷人通報事件，市府怠於作為，面對造成市民傷亡須負擔國家賠償責任，應屬合法、合理、合情。

針對此國賠案件，高虹安今天受訪表示，自己上任市長之後對南寮流浪犬事件，已經請產發處加強浪犬查緝，並與動保協會與團體合作等、重新盤點收容環境等，漁會也有提出浪犬影響漁業與觀光發展等意見，市府多方聆聽、納入討論，相信會有改善。

高虹安也認為，前年發生的遺憾事件，讓大家更注意到南寮浪犬衍生的問題嚴重性，竹市府針對國賠結果還沒收到書面資料，收到之後會詳閱，並研議動保法規等，會再跟外界報告後續處置方案為何。