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桃捷公司虧損累計37億元 議員憂：兩年後能損益平衡？

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
市議員徐其萬指出機捷幾個站的廣告出租空蕩蕩，質疑桃捷公司超招商能力不佳。圖／徐其萬議員提供
市議員徐其萬指出機捷幾個站的廣告出租空蕩蕩，質疑桃捷公司超招商能力不佳。圖／徐其萬議員提供

桃園大眾捷運公司今天上午到議會工作報告，徐其萬、陳雅倫等議員質詢指出，機捷通車今年3月已經滿6年，台北捷運營運滿6年以後開始轉虧為盈，桃捷至今還處在累計虧損37億元500多萬元的情況，公司雖設定114年拚損益兩平，接下來就能有盈餘，但是以目前人才流動率、業外收入低和養肥貓等情況，讓人質疑桃捷公司兩年後有盈餘。

張桂綿、陳韋曄“錢龍、陳雅倫、張肇良、舒翠玲議員也質詢同樣問題，桃捷公司總經理莊英震答詢時強調，機捷最大收入是門票，未來要加強這方面的收入，疫情降溫邊境開放後，機捷乘客量明日回升，4月營運量已經達到7萬9700多人次，恢復到疫情前的98.5％；另外還要增加附屬營運包括車廂廣告出租等營收。

徐其萬議員質詢時播放台北、桃園捷運站出租廣告量的畫面，指出台北捷運站出租廣告滿滿的，桃捷的站卻是空蕩蕩。張碩芳議員說，國外大都市的機場裡都直接發售不同路線的捷運票證，也有和旅遊景點合作的套票，桃園國際機場這方面的服務明顯不足；市議員劉勝全議員播放機捷A8林口長庚站、A11坑口站高架結構油漆剝落，和座椅老舊的情形，批機捷管理不及格，莊英震表示已經在盤點相關的缺失會盡快改善。

于北辰議員表示，親自到過好幾個機捷車站，他發現各站和旅遊景點的配套措施不足，離開捷運站要到景點並沒有好的交通配套，沒有吸引力。桃捷公司董事長沈志藏表示，台北捷運通車6年後轉虧為盈，主因之一是淡水線、板南線通車後，捷運路線有十字交叉搭乘更便利，營運量增加，另外周邊產業收入也是轉虧為盈的主因，桃捷公司會從各方面增加機場捷運車票和週邊附屬產業的營收。

劉勝全議員指出，機捷有的車站已經出現油漆剝落、坐位老舊，顯示管理有問題。圖／劉勝全議員提供
劉勝全議員指出，機捷有的車站已經出現油漆剝落、坐位老舊，顯示管理有問題。圖／劉勝全議員提供
徐其萬議員說台北捷運車站的廣告幾乎滿的，對照機捷不少車站廣告招租沒生意，顯示桃捷公司的招商能力不足。圖／徐其萬議員提供
徐其萬議員說台北捷運車站的廣告幾乎滿的，對照機捷不少車站廣告招租沒生意，顯示桃捷公司的招商能力不足。圖／徐其萬議員提供

機場捷運 議員 桃捷

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