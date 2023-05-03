桃捷公司虧損累計37億元 議員憂：兩年後能損益平衡？

桃園大眾捷運公司今天上午到議會工作報告，徐其萬、陳雅倫等議員質詢指出，機捷通車今年3月已經滿6年，台北捷運營運滿6年以後開始轉虧為盈，桃捷至今還處在累計虧損37億元500多萬元的情況，公司雖設定114年拚損益兩平，接下來就能有盈餘，但是以目前人才流動率、業外收入低和養肥貓等情況，讓人質疑桃捷公司兩年後有盈餘。

張桂綿、陳韋曄“錢龍、陳雅倫、張肇良、舒翠玲議員也質詢同樣問題，桃捷公司總經理莊英震答詢時強調，機捷最大收入是門票，未來要加強這方面的收入，疫情降溫邊境開放後，機捷乘客量明日回升，4月營運量已經達到7萬9700多人次，恢復到疫情前的98.5％；另外還要增加附屬營運包括車廂廣告出租等營收。

徐其萬議員質詢時播放台北、桃園捷運站出租廣告量的畫面，指出台北捷運站出租廣告滿滿的，桃捷的站卻是空蕩蕩。張碩芳議員說，國外大都市的機場裡都直接發售不同路線的捷運票證，也有和旅遊景點合作的套票，桃園國際機場這方面的服務明顯不足；市議員劉勝全議員播放機捷A8林口長庚站、A11坑口站高架結構油漆剝落，和座椅老舊的情形，批機捷管理不及格，莊英震表示已經在盤點相關的缺失會盡快改善。