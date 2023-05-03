張善政婦幼政見兌現 產婦心理諮商補助下周將上路

桃園市長張善政今日主持市政會議，宣布選前「婦幼6善好」政見中的「產婦心理諮商」將於5月10日兌現，內容包括對於補助產後婦女的憂鬱評估、產後6個月內婦女及配偶心理諮商費用及中醫診療調理費補助，也是全國首創的婦幼政策。

衛生局表示，產後憂鬱評估的內容，主要針對產後住院婦女，預計人數9000人，補助費用為問卷評估，每人100元。而心理諮商的部分，主要針對產後6個月內婦女及配偶，提供心理諮商的醫療補助費用，個人諮商費用為2000元，伴侶諮商費用4000元，每人上限8000元，預計人數3000人。

另針對產後6個月內婦女，也享有中醫診療調理服務，衛生局表示，產後婦女前往中醫醫療院所也能享有補助，主要透過母嬰知能、藥膳調理及診療的方式改善產後憂鬱，費用每次1200元，每人上限4800元，預計人數為500人。

衛生局表示，產後婦女可透過線上填寫愛丁堡產後憂鬱量表的方式自我評估，若分數過高，衛生局也會透過個管師關心和媒合醫療資源。若產後婦女有需要，無論分數高低，皆可直接前往合作機構享有以上補助。

衛生局說明，而以上3項的補助流程，將透過合作的機構提出申請，衛生局會審查機構按月送交的造冊資料及領據請領費用、每月撥款補助經費至合作機構，由合作機構統一處理，在補助額度內，民眾不用再額外花錢。