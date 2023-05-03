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桃園15日起大停水39小時影響40萬戶 張善政：應變供水

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍潭區三坑加壓抽水站（見圖）1月爆管南桃大停水夢魘，台水5月15日至5月16日施工換管桃園大停水，市府變應變中心供水。記者曾增勳／攝影
龍潭區三坑加壓抽水站（見圖）1月爆管南桃大停水夢魘，台水5月15日至5月16日施工換管桃園大停水，市府變應變中心供水。記者曾增勳／攝影

台水公司第二區處預定5月15日0時至5月16日下午3時，停水39小時，南桃園304個里停水、降壓，影響用戶高達40.6萬戶，請用戶預先儲水備用，市長張善政表示，這次桃園停水影響範圍大，為減少市民不便，規畫設置70處飲用水供水站、234處非飲用水供水站及開放區公所管理水井32處等，以供民眾就近取水。

這次桃園大停水、減壓區域，包括龍潭、平鎮、大溪、楊梅、中壢、新屋、觀音、大園、桃園、蘆竹、八德、復興12區總共304個里，停水戶數約39萬636戶、減壓戶數1萬6683戶，總共停水減壓約40萬6000多戶，其中停水18小時約4.4萬戶，停水20小時約9000戶，停水31小時約28.1萬戶，停水39小時約5.6萬戶，停水減壓總共約40.6萬多戶，最長停水時間39小時，請用戶預先儲水備用。

張善政表示，因應大停水，市府經發局與台水公司全力因應規畫停水計畫，副市長王明鉅召開市府審查會議，檢討工程規畫及相關準備，規畫設置70處飲用水供水站、234處非飲用水供水站及開放區公所管理水井32處等，以供民眾就近取水，停水期間，市府成立應變中心，因應停水影響，確保完成復水。

市府經發局長張誠表示，已請台水公司確實掌握本次停水各項工程施工進度，避免工程延宕，延長停水時間；另要求台水公司各服務所增設民眾洽詢服務專線、強化網路查詢服務及加強供水站保全等作業。

桃園市5月15日至5月16日大停水39小時，市府設應變中心規畫供水站取水。圖／市府提供
桃園市5月15日至5月16日大停水39小時，市府設應變中心規畫供水站取水。圖／市府提供
龍潭區三坑加壓抽水站（見圖）1月爆管南桃大停水夢魘，台水5月15日至5月16日施工換管桃園大停水，市府變應變中心供水。記者曾增勳／攝影
龍潭區三坑加壓抽水站（見圖）1月爆管南桃大停水夢魘，台水5月15日至5月16日施工換管桃園大停水，市府變應變中心供水。記者曾增勳／攝影

停水 桃園 張善政

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