桃園15日起大停水39小時影響40萬戶 張善政：應變供水

台水公司第二區處預定5月15日0時至5月16日下午3時，停水39小時，南桃園304個里停水、降壓，影響用戶高達40.6萬戶，請用戶預先儲水備用，市長張善政表示，這次桃園停水影響範圍大，為減少市民不便，規畫設置70處飲用水供水站、234處非飲用水供水站及開放區公所管理水井32處等，以供民眾就近取水。

這次桃園大停水、減壓區域，包括龍潭、平鎮、大溪、楊梅、中壢、新屋、觀音、大園、桃園、蘆竹、八德、復興12區總共304個里，停水戶數約39萬636戶、減壓戶數1萬6683戶，總共停水減壓約40萬6000多戶，其中停水18小時約4.4萬戶，停水20小時約9000戶，停水31小時約28.1萬戶，停水39小時約5.6萬戶，停水減壓總共約40.6萬多戶，最長停水時間39小時，請用戶預先儲水備用。

張善政表示，因應大停水，市府經發局與台水公司全力因應規畫停水計畫，副市長王明鉅召開市府審查會議，檢討工程規畫及相關準備，規畫設置70處飲用水供水站、234處非飲用水供水站及開放區公所管理水井32處等，以供民眾就近取水，停水期間，市府成立應變中心，因應停水影響，確保完成復水。