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快儲水！三坑加壓站15日起換管停水39小時 桃竹停水46萬戶

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍潭區三坑加壓抽水站（見圖）1月爆管南桃大停水夢魘，台水5月15日至5月16日施工換管，桃園10區39萬戶停水減壓。圖／市府提供
龍潭區三坑加壓抽水站（見圖）1月爆管南桃大停水夢魘，台水5月15日至5月16日施工換管，桃園10區39萬戶停水減壓。圖／市府提供

桃園市台水公司今年1月龍潭區三坑加壓抽水站爆管造成南桃園30多萬停水夢魘，台水公司第二區處預定5月15日至5月16日辦理三坑原水站原水管改善工程，併同辦理龍潭、大溪水管維修及淨水廠電氣設備檢驗5項工程，台水公司第二區處今天上午表示，台水公司預定從5月15日0時至5月16日下午3時，停水、減壓包括全桃園12行政區及新竹縣湖口4鄉鎮，停水影響戶數總共高達46萬戶，請民眾提早儲水備用。

台灣自來水公司第二區處表示，今年一月龍潭三坑加壓站爆管大停水，當時先行修復恢復供水，加壓站漏水管線修理封板，經過這段時間管線換新，這次三坑原水站原水管改善工程，將進行該加壓站新舊管線重新連結， 5項電檢換閥一併處理，因是原水管線更換，停水時間和區域較大。

這次桃園大停水、減壓區域，包括龍潭、平鎮、大溪、楊梅、中壢、新屋、觀音、大園、桃園、蘆竹、八德、復興12區總共304個里，停水戶數約39萬636戶、減壓戶數1萬6683戶，總共停水減壓約40萬6000多戶，其中停水18小時約4.4萬戶，停水20小時約9000戶，停水31小時約28.1萬戶，停水39小時約5.6萬戶，另外新竹縣湖口鄉4鄉鎮約6萬戶，桃竹停水減壓總共約46萬多戶，最長停水時間39小時，請用戶預先儲水備用。

龍潭區三坑加壓抽水站（見圖）1月爆管南桃大停水夢魘，台水5月15日至5月16日施工換管，桃園10區39萬戶停水減壓。記者曾增勳／攝影
龍潭區三坑加壓抽水站（見圖）1月爆管南桃大停水夢魘，台水5月15日至5月16日施工換管，桃園10區39萬戶停水減壓。記者曾增勳／攝影
龍潭區三坑加壓抽水站1月爆管南桃大停水夢魘，台水5月15日至5月16日施工換管，桃園10區39萬戶停水減壓。圖／市府提供
龍潭區三坑加壓抽水站1月爆管南桃大停水夢魘，台水5月15日至5月16日施工換管，桃園10區39萬戶停水減壓。圖／市府提供

停水 桃園 新竹

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