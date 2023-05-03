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三坑抽水站5/15、16施工 南桃園停水影響39萬戶

中央社／ 桃園3日電

桃園市政府今天表示，台水公司為辦理三坑抽水站原水管改善工程，15日起至16日下午3時將停水，區域以南桃園為主、約39萬戶；市府將成立應變中心，預計停水前1週公布供水站點。

桃園市政府經濟發展局發布新聞稿表示，台灣自來水公司第二區管理處預定5月15日至5月16日辦理三坑抽水站原水管改善工程，為減少停水次數，將併同辦理龍潭、大溪水管維修及淨水廠電氣設備檢驗等共5項工程。

經發局表示，停水時間預定從15日起至16日下午3時，停水及降壓區域以南桃園為主，共計304個里，停水戶數共約39萬戶，其中停水18小時約4.4萬戶、20小時約9000戶、31小時約28.1萬戶，以及最長停水時間39小時約5.6萬戶。

經發局表示，桃園市長張善政指出，將由副市長王明鉅召開市府審查會議，檢討工程規劃及相關因應準備，包括規劃設置70處飲用水供水站、234處非飲用水供水站，以及開放區公所管理水井32處等，以供民眾就近取水，市府也會在停水期間成立應變中心。

經發局說，市府與台水公司也預計於停水前1週，公布飲用水供水站、非飲用水供水站、可開放水井位置及民眾網路查詢系統等資訊，以利民眾查詢。

經發局長張誠說，已請台水公司掌握工程進度，避免延長停水時間；另要求台水公司各服務所增設民眾洽詢服務專線、強化網路查詢服務及加強供水站保全等作業。

停水 保全

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