經費到位 桃園老街溪整治計畫再延伸 預計這段2025完工

桃園老街溪從平鎮伯公潭至大園許厝港溼地，過去桃園市政府不斷整治，目前平鎮段、中壢開蓋段皆已完成，而中壢芝和橋至領航南橋的堤防工程於2020年向水利署爭取經費，市府也積極辦理規畫設計，今年3月獲水利署補助總經費7.3億元，預計今年底前完成發包及用地取得，工期預計1年，預計2025年完工，將興建生態保留區、人行道及自行車道等，後續會持續爭取經費持續完成整治。

老街溪全長約22公里，桃園市議長邱奕勝表示，老街溪自吳志揚當縣長時期完成開蓋作業，升格後時任桃園市長鄭文燦也不斷爭取經費整治，至今已約有10年，且整治過後頗受地方居民好評，不僅多了人行道也保留了地方生態。

邱奕勝說，水利署給予地方經費施作整治工程相當好，不僅能將沿線風光串聯，也造福更多民眾，加上水務局施做的工法及維持地方生態方式都採環保及兼顧方式，因此議會也相當支持。

水務局表示，目前老街溪高速公路橋至芝和橋護岸工程的整治堤岸工程，今年底前會完成，自伯公潭至芝和橋約10公里將完成整治，而中壢大圳路芝和橋至領航南路二段領航南橋約2公里長整治工程，於2020年向水利署爭取經費，今年3月終於核定用地費及工程費共7.3億元。

水務局指出，目前相關工程規畫已完成，用地取得程序排定明日辦理協議價購，今年底前完成發包及用地取得作業，預估工期約1年時間，預計2025年完工，將採生態工法，以不破壞原有生態及植栽為前提整治，並興建人行道及自行車道，依各段不同道路空間調整，施做寬2米人行道，或寬3.5米的人行、自行車共線道。

水務局說，老街溪護岸建設兩鐵通勤段，其興建範圍包含捷運、高鐵與航空城，以往老街溪環北橋以下多是農業區土地，沿岸並未有足夠通洪斷面及保護標準，但隨著捷運站A20至A22與航空城區段徵收，本府水務局新建護岸堤防與自行車道，串連上下游河域，工程設計除了滿足現今防洪保護標準，施作固床工基礎與砌石護岸外，並兼顧保護次生林，維持現有的生態棲地，打造親水且低碳的水岸環境。老街溪至許厝港溼地還有12公里尚未完成，後續會持續努力爭取經費逐步施作完成。