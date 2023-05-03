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今年最強春雨有山坡地開發釀災情 苗縣府祭鐵腕開罰

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡鎮水坡里一處申請農業經營山坡地，大面積開發尚未植栽，且水保設施未到位，泥水沖到下方縣道，遭開罰6萬元。圖／聯合報資料照片
苑裡鎮水坡里一處申請農業經營山坡地，大面積開發尚未植栽，且水保設施未到位，泥水沖到下方縣道，遭開罰6萬元。圖／聯合報資料照片

苗栗縣上月20日凌晨下起豪大春雨，造成多處低漥地區淹水，其中因山坡地開發，造成通霄鎮通灣里有泥水灌進民宅，苑裡鎮水坡里也有泥水淹沒縣道影響交通，縣府業管單位事後派員稽查，近日認定相關水保計畫有缺失，祭出鐵腕開罰並限期改正。

這兩件山坡地開發案，水土保持計畫的設施不到位，瞬間暴雨引發大量泥水沖進民宅或淹沒道路，也凸顯業管單位長期人力不足，導致稽查作業間隔時間太長、抽查機率不高的漏洞。

苗栗縣政府指出，台灣材料大廠中釉公司在通霄鎮規畫10公頃設置小型輕工業區，工區在去年5月間，滯洪池尚未完工，因豪雨泥流淹沒下方台1線，有開罰8萬元紀錄。這次再因工區道路等待埋設管線尚未鋪層，較低窪，與排水溝有高低落差，雨水沿泥路沖刷到下方社區，經查開罰12萬元並限期改正。

另外，苑裡鎮水坡里2鄰一處申請農業經營，大面積開發山坡地，尚未植栽且水保設施未到位，泥水沖到下方苗121縣道，導致交通受阻，開罰6萬元。

水土保持科長吳志鵬表示，農委會水土保持局偵測國土空拍圖，近年來通報有異常案件，苗栗每年都有超過千件，並從去年開始，水保局要求新竹、苗栗、南投三縣府的查核回報，從二個月縮減成一個月，業務量大、時間緊迫，但業管承辦人員僅6人，同仁可說是疲於奔命。

他表示，縣內山坡地面積約15.9萬公頃，違反水土保持法通報案件每年上千件，扣除鄉鎮公所第一階段查訪排除違規外，該科前往稽查約有400多件，實際開罰的有200多件，另有民眾檢舉案、廢土濫倒案及司法出庭案件，多數同仁留在位置上辦公的時間真的很少。

有關人力不足問題，吳志鵬也無奈說，爭取很多次，但就是沒補到人。他說，業管大型開發案件的稽查作業，除了民情反映等特殊情況，每半年一次，間隔時間較長；簡易水保部分雖委外審查，但件數太多，他們抽查的並不多，都很難掌握現場有無依水保計畫施工及實際進度。

鍾姓女科員說，同仁每人分配負責3鄉鎮，其中三義、大湖、三灣鄉案件最多，而且是偏僻山區，每周最少安排3天出外，平日加班2至3小時辦理公文書作業。她說，出外稽查最常遇到的狀況就是找不到地點，或是糾紛檢舉，結果做白工；也曾多次遇到言語威嚇，一個女生單獨出門，有人身安全隱憂。

劉姓男科員也說，他曾遇過車子導航導到沒路，又沒網路，人、車身陷泥沼；被惡犬追咬或毒蟲毒蛇咬傷；也遇過單純問路而已，結果有人從屋內拿刀衝出來，凶狠回問「要幹甚麼？」，目前他正在準備高考，期待能早日調離現職工作。

上月間豪雨，通霄鎮通灣里一處社區因上方山坡地開發，導致泥水灌進民宅。圖／聯合報資料照片
上月間豪雨，通霄鎮通灣里一處社區因上方山坡地開發，導致泥水灌進民宅。圖／聯合報資料照片
中釉公司在通霄鎮規畫10公頃設置小型輕工業區，因工區道路尚未鋪層較低窪，與排水溝有高低落差，導致雨水沿泥路沖刷到下方社區，縣府稽查後開罰12萬元並限期改正。圖／聯合報資料照片
中釉公司在通霄鎮規畫10公頃設置小型輕工業區，因工區道路尚未鋪層較低窪，與排水溝有高低落差，導致雨水沿泥路沖刷到下方社區，縣府稽查後開罰12萬元並限期改正。圖／聯合報資料照片

苗栗縣 女生 排水溝

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