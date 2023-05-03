去年險跌破45萬人 竹市人口止跌回升

新竹市近年因坐擁竹科帶來人口成長，去年2022年人口在自然增加率、社會增加率首度出現負數，整體人口略降至45萬2473人，是2015年以來人口成長以來首度下降，不過今年已止跌回升。民代普遍看好人口成長趨勢，也盼市府著眼教育、交通前瞻發展，完善城市生活機能。

依據竹市府一份人口分析資料，2015年以來每年人口自然增加率跟社會增加率都呈現成長趨勢，但罕見在去年首度見「雙負值」，分別為自然增加率-0.02、社會增加率-0.34，人口增加率也出現難得的負數-0.36。

竹市人口2021年增至45萬2640人，但去年一度差點跌破45萬大關，今年止跌回升，4月底最新人口45萬3824人，比1月多1351人。

國民黨議員張祖琰說，人口變化可能只是短期現象，目前竹市產業發展條件仍在，房子也持續興建，去年人口減少與疫情、虎年有關，但不可諱言與新竹市一溪之隔的竹北市發展條件好，市府應盡快改善學區問題。

民進黨議員曾資程認為，因疫情滯留海外2年除籍可能是人口下降原因，但可樂觀看待人口成長趨勢，因產業鏈上下游廠商進駐發展，吸引年輕族群移入，但城市條件更顯重要，市府應前瞻規畫公共設施、完善生活機能。

衛生局長陳厚全認為，必須讓人口成長的正向因子增加，竹市年輕人口相對其他縣市多，要持續關注學區議題、改善交通建設等，從多個層面優化城市生活條件。