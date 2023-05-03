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竹北天坑吞車 建商等3方挨罰

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
天坑國賠可向誰提出？新竹縣長楊文科（左）說，向道路管轄權所屬主管機關提出。記者郭政芬／攝影
天坑國賠可向誰提出？新竹縣長楊文科（左）說，向道路管轄權所屬主管機關提出。記者郭政芬／攝影

竹北市「豐采520」建案日前發生天坑塌陷吞沒特斯拉，車主想要求償卻找不到單位負責，只能暫交由保險公司處理，新竹縣長楊文科昨天指出，按規是道路管轄權單位（意指竹北市公所），公所則反駁相關權責機關是縣府，待司法部門調查後，事實真相與權責釐定必會清楚。

縣府工務處長江良淵說，已依違反建築法開罰建商、營造商及監造建築師各3萬元罰鍰，涉公安問題，交新竹地檢署偵辦中。

受害車主面對新竹縣政府、竹北市公所和被懷疑造成天坑的豐邑建設3方互推責任窘境，找不到人可負責，他曾說事隔兩天遲遲未有相關單位聯繫，感覺「被拋棄」。

新竹縣府昨舉行縣務會報，江良淵表示，建商與車主會討論車損賠償，縣府也要求建商以透地雷達設備檢測建案四周道路，以免再次發生道路塌陷。

會後媒體追問楊文科是否會國賠？楊文科回應，要看當事人是否申請，依規車主可提出來認定是否屬於國賠項目，他不排除任何想法，目前按照規定道路屬於誰的就要向主管單位提出。

竹北市公所回應，本案相關權責機關是縣府，待司法部門進行調查後，事實真相與權責釐定，必會清楚，市公所也會把關市民朋友的安全。

此外，縣府表示，已將此次工安事件提列建築爭議損鄰事件，立案列管，完成安全改善修復後，建商要與受損戶達成和解或申請召開建築爭議事件評審委員會評議，縣府才會核發使用執照。

新竹 車主 建築

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