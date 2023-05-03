藍批鄭文燦「剪綵王」 綠回嗆雙標

桃園市各區公所昨到議會工作報告，多位藍營議員質疑，轄內各區工程花太多錢辦活動，部分活動經費占總經費5分之1甚至一半，前市長鄭文燦根本是剪綵王，新市府不該再浪費。副市長蘇俊賓表示，該辦的典禮還是要辦，但頻率和模式都會檢討，未來會以最合理的比例調整。

桃園市議會民進黨團隨後火速聲明，強調鄭文燦過去8年努力建設，桃園發展才光速進步，藍營「選前跑活動、選後罵活動」根本是雙標。

「桃園區過去8年光開幕剪綵上梁的活動經費就花了5697萬！」市議員凌濤表示，桃園區許多工程，每當動土、上梁、啟用就舉辦一次典禮，如民富三街瓶頸道路打通工程總經費59萬，活動費用12萬，占工程總經費21.38%。

市議員陳韋曄也表示，龍南路瓶頸道路打通工程總經費56萬元，竣工典禮就花20萬元，「都是鄭文燦的作秀錢，拍馬屁活動不要再辦了。」

議員錢龍則說，蘆竹去年工程經費5億8000多萬，辦活動就花了300多萬；許多工程都說沒有公帑，卻一直辦大型放煙火的工程典禮，市府應撙節公帑。

民進黨團總召呂林小鳳反擊，鄭文燦市長任內每項工程開工、啟用都邀請議員到場，讓市民朋友了解工程、建設用意，張善政上任後也出席多次開工、完工等活動，藍營議員應以相同標準檢討市府。

議員楊家俍表示，藍營批評根本本末倒置，舉辦活動是讓市民、議員一同了解各項建設意義，了解市府每項建設帶來的便利，如此雙標，令人搖頭。