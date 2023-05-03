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桃園航空城 拆遷補償加發20%

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
行政院副院長鄭文燦（左3）、桃園市長張善政（前右3）昨到航空城安置住宅工地了解工程進度，鄭文燦宣布中央同意加發20%拆遷補償費。記者鄭國樑／攝影
行政院副院長鄭文燦（左3）、桃園市長張善政（前右3）昨到航空城安置住宅工地了解工程進度，鄭文燦宣布中央同意加發20%拆遷補償費。記者鄭國樑／攝影

行政院副院長鄭文燦昨宣布，桃園航空城計畫（蛋黃區）拆遷戶也要加發20％拆遷補償，桃園市長張善政指出，新市府提出加發20％拆遷補償的新做法，很高興交通部跟進，市府會和中央密切配合，預計今年6月舉辦拆遷戶安置住宅說明會，依序辦理申請、抽籤、看屋、選屋及房屋簽約作業，明年10月起陸續辦理驗、交屋。

市議員徐其萬、涂權吉說，內政部都委會過去通過航空城開發計畫案時，就有開發基準年需調高拆遷補償的但書。張善政去年選舉期間允諾調高拆遷補償點數從12加碼到14.7，但這方面有適法的困境，現在確定改採加發20％拆遷補償金，比加碼到17.4還好，張善政不只兌現自己選舉的政見，還獲中央支持蛋黃區也跟進，是好政策不分藍綠的最佳寫照。

航空城開發計畫拆遷戶安置住宅工程進行中。記者鄭國樑／攝影
航空城開發計畫拆遷戶安置住宅工程進行中。記者鄭國樑／攝影

航空城開發計畫機場園區屬「蛋黃區」，由交通部負責，桃園市政府負責機場外的「蛋白區」。張善政團隊上任後，請地政局研擬調高拆遷補償，地政局依據內政部都委會最先的決議和物價上漲等因素，提出加發20％拆遷補償的新做法，交通部決定蛋黃區拆遷戶也加發20%，是比照桃市府做法。

地政局表示，增加拆遷補償要確實能照顧弱勢住戶，為顧及公平，已研擬多種加發拆遷補償費的可能組合，如果連工廠、商店也加發到20％是否錦上添花？須慎重考量，且經費負擔差距有數十億元，目前不同方案已送交市長了解，還要召集財政相關局處討論，必要時會和交通部協調取得一致做法。

鄭文燦昨與張善政視察航空城安置住宅工程進度，住宅發展處長莊敬權現場報告指出，預計6月召開配售作業說明會，10月完成實品屋興建讓民眾參觀選購，明年5月控管區段徵收工程及5大維生管線單位要能如期銜接，明年10月分段驗收縮短期程，如期辦理驗屋及交屋。

張善政強調，桃園航空城計畫市府會和中央密切配合全力完成，安置住宅今年6月、10月的進度一定要做到，工程正積極督促趕工。

張善政 航空城

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