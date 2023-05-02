遭批縱容學生暴力 竹市某高中：依規記過並輔導

新竹市一名高三生因不滿訂午餐情形，踢班上男學生腹部受傷，遭人貼文至網路社群「新竹爆料公社」批校方未處理縱容暴力，校方今天說，將記過，也啟動輔導機制，給改過機會。

有網友在臉書「新竹爆料公社」貼文指出，新竹市一名高三生疑因不滿班上訂午餐情形，踢班上男學生腹部受傷，而這名學生施暴已非第一次，校方卻沒有嚴格處理此事，導致這名高三生不會悔改，希望受害學生能維護自身權益，而非被校方勸和。

校方今天向中央社記者表示，事發在4月27日中午，因這名高三生不滿班上訂午餐情形，踢一名男學生腹部受傷，校方獲報後，立即進行校安通報，也陪同受傷學生就醫。

校方指出，4月28日雙方家長到校了解情形，被打學生的家長願意給予打人的學生改過機會並同時保留提告權益，期盼這名學生能在事後反省，並能做好情緒管理。

校方說，這名打人的學生也在班上向受傷的男學生致歉，並承諾不會再犯，但在第一次道歉過程中因敘述理由又失焦，後續重新整理情緒後，也再次向班上所有學生致歉並表達不會再犯。

校方表示，後續會進入獎懲會議討論，將依情節重大對這名學生記1支大過以上處分，也會啟動輔導機制，由諮商師介入輔導，協助這名學生做好情緒控管，也給予改過機會。