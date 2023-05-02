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下雨就淹水！竹北市這區居民飽受淹水苦 今會勘找解方

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
住戶們向新竹縣議員吳旭智（右一）陳情，今天在立委林思銘（右二）的協助下，中央相關局處與在地里長等，一同在會勘竹北市中山六街汙水廠附近一帶。圖／吳旭智提供
住戶們向新竹縣議員吳旭智（右一）陳情，今天在立委林思銘（右二）的協助下，中央相關局處與在地里長等，一同在會勘竹北市中山六街汙水廠附近一帶。圖／吳旭智提供

新竹縣竹北市成壠自辦重劃區長期遇雨就淹水，嚴重之處甚至超過３０公分以上，汙泥溢滿路面，危及出入安全。住戶們向新竹縣議員吳旭智陳情，今天在立委林思銘的協助下，中央相關局處與在地里長等，一同在會勘竹北市中山六街汙水廠附近一帶，希望能夠找到真正解決的辦法。

成壠自辦重劃區管理委員會副主委呂鈺銘指出，問題困擾在地居民非常久了，去年也曾經跟縣長陳情，由於事涉多方，希望這次能夠真正解決。

今天前來會包的有交通部高工局總工程司長陳宏仁、農委會農田水利署陳衍源副署長，連同在地里長廖鴻燕、代表何宜芯等，一同會勘竹北市中山六街汙水廠附近一帶，林思銘也要求農水署全力協助，希望能盡快改善，否則接下來雨季，民眾如果再遇到淹水，會苦不堪言。

由於滯洪池有三種排水方式，雖然自然排水正常，但三台抽水機因為權責的歸屬問題，自從點交給公所之後，一直無法開始使用，因此也無法發揮功能。今天經過現勘，發現規劃的出水管太高，無法正常排水，現場也做決議委請公所與外包單位評估，施作將出水管降低。會勘中陳衍源亦承諾全力配合。

吳旭智表示，之前新竹縣府、竹北公所、水利署新竹管理處竹北工作站已經會勘過，工務處亦跟當地民眾會勘過汙水下水道如何跟該地的上下游管線銜接，但由於權責分工複雜，今天各單位在現場與住戶再行溝通，並釐清其淹水可能成因，希望今天的會議結論，包含降低出水管，還有啟動抽水馬達，可以盡快進行，並解決民眾下雨天的困擾。

新竹縣竹北市成壠自辦重劃區長期遇雨就淹水，嚴重之處甚至超過３０公分以上，汙泥溢滿路面，危及出入安全。圖／吳旭智提供
新竹縣竹北市成壠自辦重劃區長期遇雨就淹水，嚴重之處甚至超過３０公分以上，汙泥溢滿路面，危及出入安全。圖／吳旭智提供
今天經過現勘，發現規劃的出水管太高，無法正常排水，現場也做決議委請公所與外包單位評估，施作將出水管降低。會勘中陳衍源亦承諾全力配合。圖／吳旭智提供
今天經過現勘，發現規劃的出水管太高，無法正常排水，現場也做決議委請公所與外包單位評估，施作將出水管降低。會勘中陳衍源亦承諾全力配合。圖／吳旭智提供

新竹 北市 淹水

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