下雨就淹水！竹北市這區居民飽受淹水苦 今會勘找解方

新竹縣竹北市成壠自辦重劃區長期遇雨就淹水，嚴重之處甚至超過３０公分以上，汙泥溢滿路面，危及出入安全。住戶們向新竹縣議員吳旭智陳情，今天在立委林思銘的協助下，中央相關局處與在地里長等，一同在會勘竹北市中山六街汙水廠附近一帶，希望能夠找到真正解決的辦法。

成壠自辦重劃區管理委員會副主委呂鈺銘指出，問題困擾在地居民非常久了，去年也曾經跟縣長陳情，由於事涉多方，希望這次能夠真正解決。

今天前來會包的有交通部高工局總工程司長陳宏仁、農委會農田水利署陳衍源副署長，連同在地里長廖鴻燕、代表何宜芯等，一同會勘竹北市中山六街汙水廠附近一帶，林思銘也要求農水署全力協助，希望能盡快改善，否則接下來雨季，民眾如果再遇到淹水，會苦不堪言。

由於滯洪池有三種排水方式，雖然自然排水正常，但三台抽水機因為權責的歸屬問題，自從點交給公所之後，一直無法開始使用，因此也無法發揮功能。今天經過現勘，發現規劃的出水管太高，無法正常排水，現場也做決議委請公所與外包單位評估，施作將出水管降低。會勘中陳衍源亦承諾全力配合。