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大溪透明景觀電梯6年壞28次惹民怨 評估換新電梯

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市大溪老街中正公園的透明景觀電梯經常故障，引起民代、遊客批評。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪老街中正公園的透明景觀電梯經常故障，引起民代、遊客批評。記者曾增勳／攝影

桃園市大溪老街景點假期人潮爆滿，中正公園串聯大溪橋頭停車場的透明景觀電梯搭乘人數多，啟用6年來發生大小故障28次，不料4月底該景觀電梯又壞了，遊客不便，引起民代、遊客批評影響觀光，市府觀光旅遊局今天下午表示，因為備料問題，該透明景觀電梯要到5月中下旬修復，該局也考量更改系統或換新電梯的可行性。

大溪老街旁的中正公園往返大溪橋、橋頭停車場，過去山崖相隔須繞遠路，2017年市府完成透明景觀電梯，成為居民、遊客往返中正公園至大溪橋、橋頭停車場步行捷徑，該景觀電梯啟用6年來，平均每年搭乘超過72萬人次，卻也發生28次大小故障，引發外界質疑「故障率未免太高了」，最近該景觀電梯故障，造成前往遊玩的長輩、小朋友坐的輪椅或娃娃車，必須繞陡坡、遠路，引起許多民怨。

市議員李柏坊表示，遊客到大溪老街遊玩，大溪橋頭搭乘透明景觀電梯到中正公園，也方便老人活動，但是該景觀電梯經常故障，無障礙設施數出問題，旅遊品質不及格，國外廠商運送零件修理時間長，市府一定要加速興建第二座景觀電梯解決問題。

市議員陳治文表示，當初景觀電梯設施是以「友善設施」名義申請，就應以殘障人士或是老弱婦孺優先使用，一般民眾應少搭乘，才能降低電梯零件耗損率，否則電梯故障率高，影響身障朋友或老幼搭乘，市府應確實執行定期檢修，找出真正問題改善。

市府觀旅局長周柏吟認為，該透明景觀電梯為荷蘭廠牌，每次故障調零件維修時間長，長遠來看解決問題，將考量改系統或換新電梯。市府風管處表示，該透明景觀電梯使用率高，零件消耗速度快，天熱電梯易電盤過熱故障，近日因更換電梯門及樓層感應器停用，零件需從國外進口時間長，預計5月中旬零件送到再修復。

電梯 大溪老街 停車場

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