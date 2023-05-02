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不畏疫情嚴峻挺身第一線 白衣天使獲表揚

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市衛生局隆重舉辦護理人員表揚活動。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局隆重舉辦護理人員表揚活動。圖／桃園市衛生局提供

桃園市副市長王明鉅今天下午出席衛生局表揚優良護理人員活動，感謝白衣天使、南丁格爾在臨床、社區、研究各領域無怨無悔辛苦付出和貢獻。

獲獎者有衛福部桃園醫院資深護理長羅玉琴身兼防疫先鋒，因應111年6月COVID-19疫情再度蔓延，確診孕產婦增多，配合醫院政策，協助將婦產科部分病房改為專責區，並參與接生團隊，穿著全套防護衣執行接生分工，帶領婦產科護理同仁在這場戰「疫」中並肩作戰。

得獎者林口長庚紀念醫院護理部健檢個管暨社區服務組李秀蘭護理師積極參與偏鄉醫療、「桃園市復興區醫療給付效益提升計畫(IDS計畫)」及社區健康營造服務，於復興區華陵醫療站，培訓並安排護理師支援當地門診醫療服務，以利當地住民能獲得良善的醫療服務及更好的照護。

另外，天主教聖保祿醫院護理部外科病房蕭晴恩護理長，積極參與各項急重症護理學術及新生兒研討會研究發表，更將所提研究發表應用於臨床照護，致力提升產後母嬰親善照護品質，以鼓勵護理人員加強臨床照護專業及信心，積極貢獻所學，把握每一個可盡力回饋臨床機會，同時對於提升照顧品質與護理專業興革創新有具體貢獻，足為其他護理人員的學習標竿。

衛生局表示，桃園市有1萬6781名執業護理人員，在全球疫情嚴峻時，不分晝夜、挺身站在第一線，守護市民健康。衛生局所屬衛生所有6位護理人員致力公共衛生服務30多年，守護市民健康，公共衛生護理人員是市民的健康守門人，舉凡公共衛生、衛生行政、長期照護等繁重工作都一一扛起，除了工作忙碌之外，也需要負起照顧家人的重擔，這種責任與使命感，令人感動。

王明鉅在表揚活動中向護理人員表達感謝，並表示因疫情緣故，大家在防疫第一線為民服務，桃園市嚴守國門首當其衝，現階段雖然疫情趨緩，臨床及長期照顧的照顧需求逐漸增多，對於全國熱忱投入照護病人的護理人員們，不分晝夜、不辭辛勞的照護病患，他要代表市長致上最高敬意，同時也希望護理人員在辛苦的照顧病患的同時，也要照顧好自己的健康。

衛生所和各醫院都有工作表現優異的護理人員獲表揚。圖／
衛生所和各醫院都有工作表現優異的護理人員獲表揚。圖／

衛生局 桃園 疫情

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