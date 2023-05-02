議員指高虹安育兒津貼加碼跳票 竹市府：研議中

新竹市議員曾資程今天表示，市長高虹安選舉時提「0-6歲市府養」，喊育兒津貼加碼1000元，卻未將此預算編入112年追加預算書中，質疑跳票。市府說，涉中央規定仍研議中。

民進黨新竹市議員曾資程向中央社記者表示，高虹安在選舉期間，提出「0-6歲市府養」，擬將育兒津貼加碼新台幣1000元，當時高虹安曾說對此預算規模推估為5000萬元、財政應該不是問題。

曾資程說，但在竹市府112年總預算第一次追加（減）預算書中，卻未見編入育兒津貼加碼津貼，質疑高虹安是否能兌現選舉時承諾，到底能否編入預算中。

曾資程表示，若高虹安要兌現「0-6歲市府養」政見，應立即編進預算執行，但此政見與中央的相關補助法令牴觸，如此一來「這樣的政見就是無效政見，更是開空頭支票。」

曾資程說，根據衛福部社家署在「育兒津貼申領作業要點」規定，地方政府不得就發放金額額外提供同性質之給付，否則社家署自次年度起調降補助經費，該地方政府應自籌財源負擔所需經費。

曾資程指出，教育部也有相似規定，主要目的是為維持財政紀律，避免各縣市政府各自加碼亂開支票。

曾資程表示，未來高虹安若為滿足「0-6歲市府養」政見，可能造成的結果是中央不補助，費用全由市政府買單，但地方財政根本無法支應此支出。

對此，市府社會處向中央社記者表示，有關育兒津貼加碼的部分，因涉及到中央的相關規定與法規，目前市府仍在研議中。

記者追問，能否辦追加預算、以及涉及法規為何，市府說，由於中央相關規定為育兒津貼申領作業要點，地方政府不得就發放金額額外提供同性質給付，在有關高虹安「0-6歲市府養」政策部分，已有編列的托育補助加碼款300萬元，也有編列托育人員健檢及久任獎金160萬元，其餘部分在研議中，盼減輕家長的育兒負擔。