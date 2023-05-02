平鎮杜絕行人地獄開罰13車 人行道違停最多

為擺脫台灣「行人地獄」惡名，桃園市平鎮警分局昨天起配合全國執行「擴大取締路口不停讓行人」專案，平鎮警方今天下午表示，加強取締轄區重大路口違規，一天來取締60件違規案件，尤其車不讓人發生取締13件，汽車一律開罰3600元、機車開罰1200元。

平鎮分局表示，全國5月1日起同步擴大取締路口不停讓行人執法專案，為期一個月，該分局針對轄區分析較多事故及違規較多的路口 ，以龍南路與圓環、中豐與延平路口、德育與振興路口、中豐與中庸路口、中豐與環南路口等14處最嚴重，加強取締車不讓人等違規行為。

昨天以來，警方總共取締路口不停讓行人60件，其中車不讓人13件，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開12件、人行道違規停車32件、道路障礙2件及行人違規1件，取締件數較多路口，分別是龍南路與圓環、中豐與延平路口、德育與振興路口、中豐與中庸路口。其中汽機車車不讓人13件，依規定告發開罰，但是取締違規最多卻是「人行道違停」。