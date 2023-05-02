聽新聞
test
0:00 / 0:00
平鎮杜絕行人地獄開罰13車 人行道違停最多
為擺脫台灣「行人地獄」惡名，桃園市平鎮警分局昨天起配合全國執行「擴大取締路口不停讓行人」專案，平鎮警方今天下午表示，加強取締轄區重大路口違規，一天來取締60件違規案件，尤其車不讓人發生取締13件，汽車一律開罰3600元、機車開罰1200元。
平鎮分局表示，全國5月1日起同步擴大取締路口不停讓行人執法專案，為期一個月，該分局針對轄區分析較多事故及違規較多的路口 ，以龍南路與圓環、中豐與延平路口、德育與振興路口、中豐與中庸路口、中豐與環南路口等14處最嚴重，加強取締車不讓人等違規行為。
昨天以來，警方總共取締路口不停讓行人60件，其中車不讓人13件，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開12件、人行道違規停車32件、道路障礙2件及行人違規1件，取締件數較多路口，分別是龍南路與圓環、中豐與延平路口、德育與振興路口、中豐與中庸路口。其中汽機車車不讓人13件，依規定告發開罰，但是取締違規最多卻是「人行道違停」。
平鎮分局長吳明彥表示，這項交通大執法專案針對路口不停讓行人，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開，人行道違規停車與違規臨時停車及取締道路障礙，尤其加強宣導民眾遵守「路口慢看停」，汽機車接近路口減速慢行及行人優先通行，警方並將違規最多的14處路口列為取締重點，呼籲汽機車用路口遵守交通規則行車，以免菏包失血。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言