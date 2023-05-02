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綠營議員批六都僅中市沒「臨托」 王育敏：半年內規劃

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員謝家宜要求社會局開辦定點臨托。記者陳秋雲/攝影
市議員謝家宜要求社會局開辦定點臨托。記者陳秋雲/攝影

台中市民進黨議員要求市府開辦「定點臨托」服務，六都之中僅台中市毫無規劃。市府應提供臨托據點、照顧者喘息服務，營造育兒友善環境。副市長王育敏承諾，半年內完成研議規劃。

議員黃守達說，「定點臨托」每個縣市的制度各有差異，但大致上收托年齡層落在6個月至未滿6歲兒童，以日間臨托為主，部分縣市也提供夜間臨托。

臨托費每小時200元上下，每次托育至少2小時為原則，每時段最多以收托4名兒童為限。採預約制，現在很多縣市已經可以直接線上預約。

黃守達說，目前六都僅台中未開辦「定點臨托」的計畫，台北自2018年起即提供服務，目前有五區定點臨托；高雄從2018年起開辦，陸續增至12處定點。台南去年開辦已有17處據點；新北市5月1日開辦。桃園預計下半年開辦，規劃4處據點。

黃守達強調，不只六都，屏東縣、新竹市、嘉義市、花蓮縣、宜蘭縣等縣市都已提供定點臨托服務。

張玉嬿指出，盧市府應建構友善托育環境，臨時托育可紓緩照顧壓力的喘息服務，應盡速達成目標。

王立任說，不少家庭極需要臨托，沒有臨托對照顧者來說是很大的負擔，定點臨托讓家長更安心的機制。且臨托所需空間不如公托那麼大，較小的空間和設備就能執行，既有的公托基礎要增加並不困難。

謝家宜表示，年輕家長臨時有事，又沒有家人支援，如有臨時托育據點，起碼可讓民眾暫時沒有後顧之憂。

社會局長廖靜芝說，必須研議；副市長王育敏則說願意朝這個方向規劃，半年內提出規劃。

台中市議員左起謝志忠、張玉嬿、黃守達、王立任，要求社會局研議辦理「臨托」。圖／黃守達提供
台中市議員左起謝志忠、張玉嬿、黃守達、王立任，要求社會局研議辦理「臨托」。圖／黃守達提供

托育 台中市

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