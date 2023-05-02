楊梅區公園不合格率居桃園之冠 優先修繕拚年底前完工

公園遊具備查今年1月24日截止，桃園共364處公園，完成備查率9成，未完成約36座，其中又以楊梅區10座，居全桃園各區第1，楊梅區公所特別爭取桃園市政府統籌款5614萬元改善，目前10座公園已於3月底陸續封閉，預計7月發包，力拚今年底前全數更新完畢。

衛服部兒童遊戲場設施安全管理規範，要求各縣市將公園遊具檢驗備查，不過桃園僅完成9成，楊梅區公25座有遊戲場公園，卻有10座未通過檢驗。

楊梅公所去年以開口契約方式辦理委託設計服務案，今年向市府爭取5614萬元經費修繕，並於3月底陸續將不合格的頭重溪、中山親水、民族兒童、和平森林、伯公岡、豐野兒童、新梅兒童、永福兒童、竹賀及富裕兒童公園等10座公園封閉，預計7月發包，力拚今年底前全數更新完畢。

楊梅公所表示，以頭重溪公園環境來看，在公園綠覆率不變的條件下，調整遊戲場範圍地面落差並擴大遊戲場地墊鋪面，符合安全檢驗規範。更新共融式遊具以符合讓兒童從遊戲中學習發展，並且一併將里民最常使用的溜冰場地坪維護更新，提供安全的運動場域，更成為親子同遊、溜冰練習以及居民聯誼的好地方。

張善政今前往頭重溪公園視察表示，市府已將相關經費準備好，力拚今年底將10座公園修繕完成，其他區的公園今年及明年也將編列預算，盡速將所有公園更新改善完畢，開放讓民眾使用。