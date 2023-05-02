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桃園航空城加發20%拆遷補償　10月開放選購安置住宅

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
航空城開發計畫拆遷戶安置住宅預計今年6月開說明會，10月可以參觀實品屋，圖為工地現況。記者黃仲明／攝影
航空城開發計畫拆遷戶安置住宅預計今年6月開說明會，10月可以參觀實品屋，圖為工地現況。記者黃仲明／攝影

桃園航空城土地徵收開發計畫針對搬遷戶，以先建後遷、就近安置為原則，提供安置街廓與安置住宅。為了解安置住宅工程進度，行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材、桃園市長張善政等人今天前往視察，預計今（2023）年10月完成實品屋興建讓民眾參觀選購，2024年5月控管區段徵收工程及5大維生管線單位能如期銜接，2024年10月分段驗收縮短期程，如期辦理驗屋及交屋。

行政院副院長鄭文燦表示，航空城計畫經歷許多辛苦挑戰，為考量將居民權益極大化，以先建後遷、就近安置街廓或住宅，都採優惠方案降低民眾負擔，交通部和行政院開會決議，航空城特別重建的部分加發20％拆遷補償，希望中央和地方合作，讓拆遷戶在重建過程中可以獲得保障，順利重建。

桃園市長張善政指出，同意中央與地方密切配合，市府也正在積極推動安置住宅工程，務必要在今年6月開配售說明會、抽籤，10月看實品屋。他也感謝中央要調高20%拆遷補償，市府會和拆遷戶、中央一條心推動航空城開發計畫和做好拆遷戶安置。

民航局表示，內政部於2021年核定「擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫（第一階段）案」，為安置桃園國際機場第三跑道用地範圍居民，協調國防部釋出海軍桃園基地，供徵收戶配地及安置使用，並將安置街廓及安置住宅區分為2部分，安置街廓是提供土地讓民眾自行興建，預計今年7月點交土地；安置住宅則是興建住宅以成本價讓售民眾，目標2024年10月點交。

航空城開發計畫拆遷戶安置住宅預計今年6月開說明會，10月可以參觀實品屋，圖為工地現況。記者黃仲明／攝影
航空城開發計畫拆遷戶安置住宅預計今年6月開說明會，10月可以參觀實品屋，圖為工地現況。記者黃仲明／攝影
行政院副院長鄭文燦（右二）、交通部長王國材（右三）及桃園市長張善政（右一）到航空城安置住宅工地了解工程的進度並聽取簡報。記者黃仲明／攝影
行政院副院長鄭文燦（右二）、交通部長王國材（右三）及桃園市長張善政（右一）到航空城安置住宅工地了解工程的進度並聽取簡報。記者黃仲明／攝影

航空城 行政院

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