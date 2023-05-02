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台韓高校締結姊妹校 鄭朝方：和世界交朋友

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
去年暑期至今，新竹縣義民高中與韓國仁川天空國際高中進行了跨文化溝通課程進行文化交流。圖／竹北市公所提供
去年暑期至今，新竹縣義民高中與韓國仁川天空國際高中進行了跨文化溝通課程進行文化交流。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市鄭朝方今天下午受邀出席義民高中與韓國仁川天空國際高中簽訂MOU締結姊妹校典禮，見證教育無國界，為台、韓2國高中生帶來更廣闊的視野和學習機會。此外，日本石川縣日台親善會，上周也在訪台高達69次的「安達 前」會長率領下，一行7人至竹北市公所進行城市友好交流；從教育到城市發展，鄭朝方指出，「竹北市正以各個面向和世界交朋友、接軌國際，期盼竹北市挾著科技、人文優勢，向國際城市邁進。」

去年暑期至今，新竹縣義民高中與韓國仁川天空國際高中進行了跨文化溝通課程進行文化交流，並以CulturalBox文化寶盒交流活動，跨越國界的交流與認識文化差異。義民高中表示，在師長們的從旁指導與指點中，讓學生對韓國的印象多了一份溫暖與憧憬，跨文化交流過程，台韓師生彼此互信與支持，建立兩校友誼。

義民高中校長陳衍財校長表示，很高興和韓國天空國際高中達成重要協議，有助於促進兩國高中生的相互了解和友誼，讓學生在開放和多元的學習環境中成長。

鄭朝方表示，相當樂見教育界有如此國際化的交流，透過學術、文化、語言切磋，為台灣與韓國高中生帶來更廣闊的視野和學習機會，同時也做了最棒的國民外交。

竹北是一座特別的城市，是台灣的科技重鎮，磁吸大量高科技人才，有「台灣矽谷」之稱，包含世界半導體龍頭台積電等科技大廠人才進駐、移居至此，同時也有許多跨國企業落腳竹北。這裡是一座具備科技、人口年齡平均38.9歲的年輕城市，不僅出生率高、人口成長率快、同時也是收入最高的城市之一，義民高中透過國際交流讓孩子提升國際競爭力，培養國家未來人才，深具前瞻性。

日本石川縣日台親善會，上周也在訪台高達69次的「安達 前」會長率領下，一行7人至竹北市公所進行城市友好交流。圖／竹北市公所提供
日本石川縣日台親善會，上周也在訪台高達69次的「安達 前」會長率領下，一行7人至竹北市公所進行城市友好交流。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市長鄭朝方今天下午受邀出席義民高中與韓國仁川天空國際高中簽訂MOU締結姊妹校典禮。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市長鄭朝方今天下午受邀出席義民高中與韓國仁川天空國際高中簽訂MOU締結姊妹校典禮。圖／竹北市公所提供

北市 鄭朝方

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