力拼8年努力 苗栗市福安里社區活動中心啟用

苗栗市福安里社區活動中心歷經8年的努力，苗栗縣政府200萬元、長春石油化學公司100萬元補助下，今天上午熱鬧啟用，社區里民也歡喜有新「家」，辦理集會等活動。

苗栗市舊福安里新村活動中心原是台灣肥料公司1956年設廠，居民遷移時興建的集會所，建物老舊間狹小，安全也堪慮，無法取得合法使用執照，苗栗市長邱鎮軍「一里一活動中心」政策，列為重要改善的目標，邱政軍、縣長鍾東錦服務團隊執行秘書韓茂賢等人，今天主持啟用典禮。

活動中心建物面積136坪，內部公共空間規畫辦公室、簡易廚房及儲藏室，並設有無障礙廁所等友善環境設施，提供里民舒適、安全、新穎的服務空間，至於新村活動中心未來也將不閒置，將打造成小型公園，提供里民休憩運動之處。