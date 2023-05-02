力拼8年努力 苗栗市福安里社區活動中心啟用
苗栗市福安里社區活動中心歷經8年的努力，苗栗縣政府200萬元、長春石油化學公司100萬元補助下，今天上午熱鬧啟用，社區里民也歡喜有新「家」，辦理集會等活動。
苗栗市舊福安里新村活動中心原是台灣肥料公司1956年設廠，居民遷移時興建的集會所，建物老舊間狹小，安全也堪慮，無法取得合法使用執照，苗栗市長邱鎮軍「一里一活動中心」政策，列為重要改善的目標，邱政軍、縣長鍾東錦服務團隊執行秘書韓茂賢等人，今天主持啟用典禮。
活動中心建物面積136坪，內部公共空間規畫辦公室、簡易廚房及儲藏室，並設有無障礙廁所等友善環境設施，提供里民舒適、安全、新穎的服務空間，至於新村活動中心未來也將不閒置，將打造成小型公園，提供里民休憩運動之處。
邱鎮軍表示，福安里社區活動中心經歷任市長、地方民意代表，及里民共同努力下，從取得土地、變更地目到興建完工，花了將近8年的時間，爭取過程艱辛，加上縣府200萬元、長春石化100萬元的挹注，終於開花結果。
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