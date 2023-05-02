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竹北道路坍塌車輛掉落 楊文科：可提國賠認定

中央社／ 新竹縣2日電
圖為當時新竹縣長楊文科到場了解天坑情形，勒令建案停工。聯合報系記者張裕珍／翻攝
圖為當時新竹縣長楊文科到場了解天坑情形，勒令建案停工。聯合報系記者張裕珍／翻攝

北市日前道路坍塌造成停放車輛掉落受損，新竹縣長楊文科今天說，車主可向主管單位提出認定是否屬國賠項目。竹北市公所說，此案相關權責機關屬縣府，待司法調查釐清權責。

新竹縣政府今天舉辦縣務會議，工務處長江良淵會中表示，有關車輛掉落坑洞賠償事宜，建商與車主預計今天會討論車損賠償，此外，縣府也要求建商透過地雷達設備檢測建案鄰近道路，確認是否有土質流失，以免再次發生道路塌陷。

對於後續是否會以國賠賠償車主，會後新竹縣長楊文科接受媒體聯訪表示，要看當事人是否來申請，國賠主要是政府「應注意而未注意」導致人民受到損害，依規定車主可提出來認定是否屬於國賠項目，也不排除任何想法，而按照規定，道路屬於誰就向主管單位提出。

楊文科說，道路部分是由竹北市公所管養，而竹北市長鄭朝方也有到場查看，後續要如何處理，縣府會與竹北市公所共同解決問題。

對此竹北市公所向中央社記者表示，民眾皆有申請國家賠償權益，但此案相關權責機關是新竹縣政府，將待司法部門進行調查，進行事實真相與權責釐定後，必會清楚。

另針對道路回填與鋪面問題，竹北市公所說，待收到道路及建築主管機關新竹縣政府公文與相關檢測資料後，再行業務執行，市公所會為市民安全做把關。

新竹縣竹北市莊敬六街4月27日上午發生道路坍塌出現「天坑」，造成停放路邊車格內車輛墜落，這已是「豐采520」建案附近道路發生第5次明顯坍塌情形。

北市 新竹 車主 楊文科

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