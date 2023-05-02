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新竹市人口成長曲線出現這警訊 今年人口止跌回升

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府外觀照。記者張裕珍／攝影
新竹市政府外觀照。記者張裕珍／攝影

新竹市近年因坐擁竹科帶來人口成長，不過去年2022年人口在自然增加率、社會增加率首度出現負數，整體人口略降至45萬2473人，是2015年以來人口成長以來首度下降，不過今年已止跌回升。民代普遍看好人口成長趨勢，也盼市府著眼教育、交通前瞻發展，完善城市生活機能。

依據竹市府一份人口分析資料，從2015年以來每年的人口自然增加率跟社會增加率都呈現成長趨勢，但罕見在去年2022年首度出現「雙負值」，分別為自然增加率-0.02、社會增加率-0.34，人口增加率也出現難得的負數-0.36。

從新竹市人口數量變化來看，2015年開始每年人口成長，從43萬4060人成長至2019年一舉突破45萬人，2021年增至45萬2640人，但2022年去年一度差點跌破45萬人口大關，12月底人口45萬2473人。到了今年新竹市人口開始止跌回升，4月底最新人口45萬3824人，比1月多了1351人。

國民黨議員張祖琰說，人口變化還不夠明顯，可能只是短期現象，目前新竹市產業發展條件仍在，房子也還在持續興建，去年人口減少可能是與疫情、虎年有關，但不可諱言與新竹市一溪之隔的竹北市發展條件好，部分市民可能因東區就學困難，備感焦慮的家長選擇遷往竹北，市府應該盡快改善學區問題。

民進黨議員曾資程認為因疫情滯留海外2年除籍，可能是人口下降原因，並樂觀看待新竹人口成長趨勢，就是因為產業鏈上下游廠商進駐發展，吸引年輕族群移入，但也因此城市條件更顯重要，無論交通、教育發展都要將眼光放遠，輕軌一定要做、雙語教育也很重要，市府應前瞻規畫公共設施、完善生活機能，增加城市競爭力。

市府衛生局長陳厚全擁智慧醫療、人口老化預測專業，他分析，新竹市人口成長趨緩一方面是少子化，一方面象徵城市發展達到某種程度飽和，可能是房子太貴、交通壅塞或租屋或生活成本高等負面因子，也等於出現人口警訊，要設法將成長趨勢往上。

陳厚全認為，必須讓人口成長的正向因子增加，新竹市年輕人口相對其他縣市多，也因此要持續關注學區議題、改善交通建設等，從多個層面著手優化城市生活條件，才能吸引更多年輕人落腳新竹市，讓年輕家庭越來越多，強化城市機能安心在地生活。

新竹 疫情 議員

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