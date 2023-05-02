頭份市區道路重鋪整建多數人孔蓋下地 改善行車安全
苗栗縣頭份市中華路是市區對外的重要道路，但部分路段多處「補丁」和老舊路面龜裂下陷的情況一直存在，經市公所爭取前瞻計畫經費補助，日前已完成天主堂到新立街路段的重鋪整建工程，這次工程也將多數的人孔蓋下地，希望讓道路行駛更平順，提供舒適的行車體驗。
頭份市長羅雪珠表示，下公園中華路天主堂前的路段，一直是鄉親反應與關注的區域，也是市區南邊到市中心的重要道路，但多處補丁和路面龜裂下陷的情況一直存在，影響行車體驗及頭份市的形象，但因路幅寬又長，市公所預算難以一次性重鋪，也讓市公所團隊苦惱。
前年市公所先施作了120公尺長度，並持續寫計畫向中央爭取，去年終於獲得前瞻基礎建設計畫800萬元經費補助，並在去年底展開道路的重鋪整建工程，從天主堂一路到新立街總長度630公尺，日前已竣工。
羅雪珠說，這次中華路整建重鋪，市公所只需分擔12%經費，其餘由營建署補助，為市庫省下一筆開銷，工程於月前竣工，同時將路面多數人孔蓋都下地，讓道路更平順。頭份市內要修繕的道路很多，市公所將持續爭取道路改善計畫，要有感改善鄉親的出行體驗，提高頭份市形象和安全。
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