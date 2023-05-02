竹北天坑吞掉整台特斯拉 建築師、建商營造商各罰3萬元

竹北市「豐采520」建案鄰近莊敬六街道路在上周坍塌，新竹縣政府工務處長江良淵今天表示，依違反建築法開罰建商、營造商及監造建築師，各處3萬元罰鍰，涉公安問題，交由新竹地檢署偵辦中。

江良淵表示，「豐采520」建商為豐邑建設，豐邑在地下樓層施工法為「逆打工法」，能同步進行地下開挖與地面樓層施作，也為常見的施工方法，能節省工期，不過因竹北市豆子埔溪沿線地下水位較高，造成地下室的土質流失，以及周邊道路的坍塌，若要以此工法施工，計畫需更完善，也要有更高的安全性考量等。

江良淵說，2015年豐邑「浩瀚一品」建案，也曾發生基地塌陷，當時送到縣府的施工計畫有水泥支撐和鋼軌樁，後來才知道水泥支撐來不及做就坍塌，那次被停工一年，建商被要求回填地下室，達到安全狀況，才能重新復工。

這次依照新竹縣建築爭議事件處理辦法，將此次工安事件提列 為建築爭議的損鄰事件，立案列管，通知起造、承造及監造人改 善鄰房損害情況，並於完成安全改善修復後，檢具相關證明文件 與同意書報府核備。