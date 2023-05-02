聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹北天坑吞掉整台特斯拉 建築師、建商營造商各罰3萬元
竹北市「豐采520」建案鄰近莊敬六街道路在上周坍塌，新竹縣政府工務處長江良淵今天表示，依違反建築法開罰建商、營造商及監造建築師，各處3萬元罰鍰，涉公安問題，交由新竹地檢署偵辦中。
江良淵表示，「豐采520」建商為豐邑建設，豐邑在地下樓層施工法為「逆打工法」，能同步進行地下開挖與地面樓層施作，也為常見的施工方法，能節省工期，不過因竹北市豆子埔溪沿線地下水位較高，造成地下室的土質流失，以及周邊道路的坍塌，若要以此工法施工，計畫需更完善，也要有更高的安全性考量等。
江良淵說，2015年豐邑「浩瀚一品」建案，也曾發生基地塌陷，當時送到縣府的施工計畫有水泥支撐和鋼軌樁，後來才知道水泥支撐來不及做就坍塌，那次被停工一年，建商被要求回填地下室，達到安全狀況，才能重新復工。
這次依照新竹縣建築爭議事件處理辦法，將此次工安事件提列 為建築爭議的損鄰事件，立案列管，通知起造、承造及監造人改 善鄰房損害情況，並於完成安全改善修復後，檢具相關證明文件 與同意書報府核備。
後續建商也必須與受損戶達成和解或申請召開建築爭議事件評審委員會評議，縣府才會核發使用執照。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言