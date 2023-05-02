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竹北天坑吞掉整台特斯拉 建築師、建商營造商各罰3萬元

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
天坑出現位置就在多次發生周邊路面塌陷的建案旁，一旁社區居民要求縣政府出面協助。圖／本報資料照片
天坑出現位置就在多次發生周邊路面塌陷的建案旁，一旁社區居民要求縣政府出面協助。圖／本報資料照片

竹北市「豐采520」建案鄰近莊敬六街道路在上周坍塌，新竹縣政府工務處長江良淵今天表示，依違反建築法開罰建商、營造商及監造建築師，各處3萬元罰鍰，涉公安問題，交由新竹地檢署偵辦中。

江良淵表示，「豐采520」建商為豐邑建設，豐邑在地下樓層施工法為「逆打工法」，能同步進行地下開挖與地面樓層施作，也為常見的施工方法，能節省工期，不過因竹北市豆子埔溪沿線地下水位較高，造成地下室的土質流失，以及周邊道路的坍塌，若要以此工法施工，計畫需更完善，也要有更高的安全性考量等。

江良淵說，2015年豐邑「浩瀚一品」建案，也曾發生基地塌陷，當時送到縣府的施工計畫有水泥支撐和鋼軌樁，後來才知道水泥支撐來不及做就坍塌，那次被停工一年，建商被要求回填地下室，達到安全狀況，才能重新復工。

這次依照新竹縣建築爭議事件處理辦法，將此次工安事件提列 為建築爭議的損鄰事件，立案列管，通知起造、承造及監造人改 善鄰房損害情況，並於完成安全改善修復後，檢具相關證明文件 與同意書報府核備。

後續建商也必須與受損戶達成和解或申請召開建築爭議事件評審委員會評議，縣府才會核發使用執照。

新竹縣政府工務處長江良淵今天表示，依違反建築法開罰建商、營造商及監造建築師，各處3萬元罰鍰，涉公安問題，交由新竹地檢署偵辦中。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府工務處長江良淵今天表示，依違反建築法開罰建商、營造商及監造建築師，各處3萬元罰鍰，涉公安問題，交由新竹地檢署偵辦中。記者郭政芬／攝影

天坑 特斯拉

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