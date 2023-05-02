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假日尖峰交通不卡卡 苗栗縣道124乙擬調高速限10公里
苗栗縣南庄鄉重要聯外道路縣道124乙線，速限每小時50公里，假日遊客車流高峰期，容易塞車成瓶頸，道安會報最近決議提高前段4.3公里速限至60公里，縣府並滾動檢討。
124乙線沿著中港溪河岸，連接台3線、124線，也是南庄鄉主要交通幹道，鄉長羅春蓮說，124乙線部分路線又寬又直，尤其在假日期間，南庄鄉湧進遊客人車，速限每小時50公里，影響車流順暢，地方迭有反映提高速限。
一名陳姓用路人曾在這個路段遭警方移動式測速取締超速，他認為124乙線50公里的速限不盡合理，道路又寬又直，且叉路少，路況相對單純，提高速限10公里，開車也比較不擔心稍一不注意就超速違規了。
縣府工務處、縣警察局及鄉公所、鄉民代表會等相關單位人員日前辦理會勘，並達成提高速限的共識，最近提案道安會討論通過，縣府完成相關標誌標線配置，警方在路段新設尚未啟用的固定測速桿，也會調整速限執法。
工務處指出，124乙線近年來發生重大交通事故，分別因酒駕或逆向行駛肇禍，不是因為超速造成，考量當初時速50公里的設計速限，調高至60公里暫定在台3線起點至4.3公里，比較直線路況，4.3公里以後較彎曲，將來會根據狀況，滾動檢討速限。
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