台水汰換設備工程 苗栗公館300多戶3、4日各停水10小時
台灣自來水公司第三區管理處辦理苗栗縣公館鄉中義村加壓站配電設備汰換工程， 影響300多戶，5月3日、4日上午9點至晚上7點，各停水10個小時，台水提醒用戶及早儲水備用。
台水維持加壓站設備操作穩定及使用安全，5月3日、4日上午9點至晚上7點施工汰換公館鄉中義村加壓站配電設備，中義村、福基村、館中村、福星村、館南村、石墻村300多戶倍水，台水提醒用戶留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。
此外，停水期間應關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全，另，建築物自來水進水口低於地面用戶，停水期間請將總表前制水閥關閉，避免發生虹吸汙染。
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