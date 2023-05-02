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守護媽媽健康 竹市推免費癌症篩檢送好禮活動

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府指出，凡設籍或現居竹市者，即日起至11月15日前完成任一項癌症篩檢，均可參加「做篩檢、顧健康、抽萬金！」抽獎活動，最大獎一萬元禮券。圖為肺癌篩檢／新竹市政府提供
市府指出，凡設籍或現居竹市者，即日起至11月15日前完成任一項癌症篩檢，均可參加「做篩檢、顧健康、抽萬金！」抽獎活動，最大獎一萬元禮券。圖為肺癌篩檢／新竹市政府提供

母親節將至，新竹市府推出免費癌症篩檢送好禮活動，衛生局指出，檢查項目包括30至69歲子宮頸抹片檢查、45至69歲乳房攝影檢查、50至74歲大腸癌篩檢，同時提供「平日、假日、晚間」全時段篩檢場次，凡設籍或現居竹市者，即日起至11月15日前完成任一項癌症篩檢，均可參加「做篩檢、顧健康、抽萬金！」抽獎活動，最大獎一萬元禮券。

今年71歲的陳姓女子說，她過去從事燈泡製造業，因姐姐10幾年前罹患乳癌，從此對健康篩檢非常重視，每年皆會定期至醫院檢查，直到2021年進行乳房攝影時發現數據異常，經切片診斷後確診為第1期乳癌，因此立即進行手術，將左乳房局部切除，並做了20次放射線治療，目前已恢復健康並持續追蹤治療中。

陳女說，她經歷抗癌後也經常分享自身經驗，鼓勵癌友們勇於對抗病魔、接受治療，希望能奉獻自己微薄力量，協助需要幫助的人，也肯定市府推動社區巡迴健檢服務，提升社區市民和長者的便利性，減少病患舟車勞頓來回往返。

衛生局表示，乳癌、子宮頸癌一直是威脅女性健康的頭號殺手，為守護竹市婦女健康，市府落實「早期發現、早期治療」的癌症防治重點，市民只要於「5月婦癌篩檢月」參加免費篩檢，即可獲得精美小禮物及康乃馨皂花（數量有限，送完為止），呼籲女性民眾在守護家人健康之餘，更要善待自己，一起完成健康篩檢。

衛生局指出，依國民健康署的調查數據顯示，民眾常見不願意接受癌症篩檢原因為「覺得身體健康沒有需要」、「太忙沒有時間」、「乳房攝影及子宮頸抹片檢查過程不舒服會痛」等，但其實作子宮頸癌及乳癌篩檢只要15分鐘的時間，就能完成癌症篩檢，且避開生理期前後1周即可降低不適感，因此呼籲民眾定期接受癌症篩檢，以免錯過黃金治療時間。

衛生局表示，凡設籍或居住於竹市，並符合子宮頸抹片6年以上未做、乳癌、大腸癌及肺癌首篩的民眾，只要於今年11月15日前完成一項癌症篩檢者，即可參加「做篩檢、顧健康、抽萬金！」抽獎活動，最大獎一萬元禮券，於竹市衛生所完成首次篩檢民眾還可獲商品券100元，獎項豐富，邀請民眾踴躍參加。活動相關資訊可洽本市三區衛生所或衛生局網頁（https://reurl.cc/ykVnZq）查詢。

市府指出，民眾即日起至11月15日前完成任一項癌症篩檢，均可參加「做篩檢、顧健康、抽萬金！」抽獎活動，最大獎一萬元禮券。圖／新竹市政府提供
市府指出，民眾即日起至11月15日前完成任一項癌症篩檢，均可參加「做篩檢、顧健康、抽萬金！」抽獎活動，最大獎一萬元禮券。圖／新竹市政府提供

衛生局 癌症 子宮頸癌

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