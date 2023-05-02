竹北天坑毀特斯拉欲國賠向誰提？楊文科：道路管轄機關

竹北莊敬六街日前發生天坑塌陷吞沒特斯拉，車主想要求償卻找不到單位負責，只能暫交由保險公司處理，有律師建議可提國賠，媒體追問可向誰提出？新竹縣長楊文科回應，按規道路的管轄權屬於誰的，就向該主管機關來提出。對此，道路管轄的主管機關竹北市公所上午正在定期會，暫時未回應。

這名特斯拉車主面對新竹縣政府、竹北市公所和被懷疑造成天坑的豐邑建設3方互推責任窘境，找不到人可負責，他曾說事隔兩天，卻遲遲未有相關單位與他聯繫，感受到「被拋棄」。

新竹縣府今天上午舉行縣務會報，工務處長江良淵表示，建商與車主預計今天會討論車損的賠償，同時瓦斯公司今天將進場修復管線設施。縣府也要求建商以透地雷達設備檢測建案四周的勝利二路、勝利一路、莊敬六街及自強北路，確認是否有土質流失造成坑洞，以免再次發生道路塌陷，縣府也要求建商每周至少一次的透地雷達的檢測。

楊文科也當場裁示，目前的責任歸屬等因已進入調查，縣府將不再對外發言，以免影響調查。其次，竹北的地質特殊，往後在竹北市的新建大樓，報請縣府備查時，縣府要了解建商是否有參考過往的經驗案例，以及施工的方法等，這些都要多加思考，以免再次發生。

會後媒體追問楊文科，是否會國賠？楊文科回應，這要看當事人是否來申請，國賠主要是政府「應注意而未注意」導致人民受到損害，依規定車主可提出來認定是否屬於國賠項目，他也不排除任何想法，目前按照規定，道路是屬於誰的，就要向主管單位來提出。對此，竹北市公所今天上午正在代表會業務報告，暫時未回應，預計下午會再回應。

江良淵表示，道路坍塌疑因鄰近的「豐邑520」建案導致，依違反建築法規定將該 建案勒令停工，併處建案起造人、承造人及監造人等各3萬罰鍰，移送新竹縣營造業審議委員會及建築師懲戒委員會審議。