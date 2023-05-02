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「完美的愛 因您而在」 桃園市蘆竹區表揚模範母親 分享無私的愛

聯合新聞網／ 台北訊
蘆竹區公所在母親節目前夕舉辦模範母親表揚活動。圖/桃園市社會局提供
蘆竹區公所在母親節目前夕舉辦模範母親表揚活動。圖/桃園市社會局提供

桃園社會局局長陳寶民日前（4/29）上午前往蘆竹區公所，出席「桃園市蘆竹區112年度模範母親表揚典禮」。立法委員鄭運鵬、市議員張桂綿、許清順、劉勝全、錢龍、蘆竹區公所區長蔡世志等均一同出席表揚活動。陳局長表示，每位母親對家庭無限付出的背後，都有著令人感動的故事，不論是守護家庭、克服挑戰或熱心公益投身志工服務等，都在平凡中展現生命的韌性與光輝。

桃園市政府社會局陳寶民局長代表張善政市長給予現場模範媽媽勉勵。圖/桃園市社會局提供
桃園市政府社會局陳寶民局長代表張善政市長給予現場模範媽媽勉勵。圖/桃園市社會局提供

為表彰及肯定每位模範母親為家庭無私的付出與貢獻，今年桃園市蘆竹區112年度模範母親表揚活動以「完美的愛 因您而在」為主題，意指每位母親為家庭付出的愛與關懷完美且獨特，是穩定家庭內部的溫暖力量，也給予子女安康幸福的生活，母親無私地奉獻且栽培出優秀的子女，在社會各領域貢獻心力。

每一位獲獎的模範母親都有令人敬佩的經歷與生命故事。其中最年長模範母親為高齡97歲的游莊旦女士，她謹守本分刻苦耐勞拉拔子女成長，現在她的子孫們開枝散葉，在各領域中努力耕耘，在社會上貢獻一份力量，游女士為家庭為社會付出的精神值得給予表揚肯定。另外原住民模範母親代表李秀蓮女士，栽培教育子女不遺餘力，並積極推動原住民文化活動與傳承，她正向積極的態度足以成為子女及社會大眾的表率。

蘆竹區公所在母親節目前夕舉辦模範母親表揚活動，今年也特別準備驚喜企劃，活動中播放子女對於媽媽的祝福影片，表揚活動在充滿溫馨感動與歡笑聲中進行，同時也讓各位知道，愛要勇敢大聲的說出口！市府會持續努力推動各項社會福利政策，減輕每個家庭的負擔，讓桃園成為一個樂活安康的幸福城市，同時祝福全天下的媽媽母親節快樂。

母親節 模範母親

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