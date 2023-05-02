「完美的愛 因您而在」 桃園市蘆竹區表揚模範母親 分享無私的愛
桃園社會局局長陳寶民日前（4/29）上午前往蘆竹區公所，出席「桃園市蘆竹區112年度模範母親表揚典禮」。立法委員鄭運鵬、市議員張桂綿、許清順、劉勝全、錢龍、蘆竹區公所區長蔡世志等均一同出席表揚活動。陳局長表示，每位母親對家庭無限付出的背後，都有著令人感動的故事，不論是守護家庭、克服挑戰或熱心公益投身志工服務等，都在平凡中展現生命的韌性與光輝。
為表彰及肯定每位模範母親為家庭無私的付出與貢獻，今年桃園市蘆竹區112年度模範母親表揚活動以「完美的愛 因您而在」為主題，意指每位母親為家庭付出的愛與關懷完美且獨特，是穩定家庭內部的溫暖力量，也給予子女安康幸福的生活，母親無私地奉獻且栽培出優秀的子女，在社會各領域貢獻心力。
每一位獲獎的模範母親都有令人敬佩的經歷與生命故事。其中最年長模範母親為高齡97歲的游莊旦女士，她謹守本分刻苦耐勞拉拔子女成長，現在她的子孫們開枝散葉，在各領域中努力耕耘，在社會上貢獻一份力量，游女士為家庭為社會付出的精神值得給予表揚肯定。另外原住民模範母親代表李秀蓮女士，栽培教育子女不遺餘力，並積極推動原住民文化活動與傳承，她正向積極的態度足以成為子女及社會大眾的表率。
蘆竹區公所在母親節目前夕舉辦模範母親表揚活動，今年也特別準備驚喜企劃，活動中播放子女對於媽媽的祝福影片，表揚活動在充滿溫馨感動與歡笑聲中進行，同時也讓各位知道，愛要勇敢大聲的說出口！市府會持續努力推動各項社會福利政策，減輕每個家庭的負擔，讓桃園成為一個樂活安康的幸福城市，同時祝福全天下的媽媽母親節快樂。
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