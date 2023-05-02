竹市鼓勵房屋稅e化繳稅 免登錄抽萬元提貨券

又到了一年一度房屋稅開徵期間，新竹市政府稅務局指出，房屋稅稅單已全面寄發，繳納期間自5月1日至5月31日，鼓勵民眾使用掃描繳款書上QR-Code、使用行動支付或線上查繳稅繳納，免登錄有機會抽中1萬元提貨券，還有1千元10名及5百元80名。

新竹市2023年房屋稅開徵戶數20萬3126戶，開徵稅額19.2億元。竹市稅務局已經寄發房屋稅稅單，提醒民眾若沒有收到稅單或稅單遺失者，除臨櫃補單，還可至「地方稅網路申報作業」網站（https://net.tax.nat.gov.tw）使用線上查繳稅服務，以自然人憑證、已註冊健保卡或行動自然人憑證登入，就可查詢到全國應納的房屋稅。

稅務局也提到，民眾常因工作關係變更居住地點致未能收到稅單，稅務局貼心提供電子稅單寄送服務，民眾可於開徵2個月前至「地方稅網路申報作業」網站定期開徵查繳稅及電子傳送服務項下，申請以電子方式傳送繳款書，稅單可寄送至指定電子信箱。

稅務局鼓勵民眾繳納房屋稅e化繳稅，可不受時間、地點限制，還可參加e化繳稅抽獎活動，抽獎時間為6月14日，得獎者將公告在新竹市稅務局官網活動訊息公告，有疑惑可洽稅務局網站、AI智能客服或撥0800-000321、1999市民服務專線，由專人服務。

因應5月報稅季將至，新竹市稅務大樓周邊將湧現大量車潮，市府也按往例於5月份規畫府後街（中央路至中正路96巷間）為臨時機車停車區，每周一至周五早上8點至晚上6點，除機車及行人可通行外，其餘車輛皆禁止進入。另，稅務局周邊中正路96巷、中正路、文化街及府後街設有機車停車格，歡迎民眾多加使用。