龍岡米干節火舞吸睛走向國際 2周假日爆17萬人湧高潮

桃園市2023龍岡米干節今天晚上進行壓軸的火把節，市長張善政邀請外國駐台使節與新北市長侯友宜參與火把節活動，欣賞火舞特技及火把舞動、祭火精彩表演，將晚會帶進最高潮，由張善政、侯友宜與駐台代表點燃篝火，為今年米干節畫下句點，市府統計兩個周末假期米干節參訪達17 萬人次，張善政說，米干節一年比一年進步，已成為桃園非常重要的節慶。

今年龍岡米干節移回龍岡魅力金三角商圈忠貞新村文化園區、雲南文化公園舉辦，繼上周水花慶典開幕吸引爆滿人潮後，這周連續3天進行壓軸火把節，市府今晚邀請外國駐台使節參加使節餐宴及欣賞火把節及滇緬傳統祭火舞，尤其火舞動感精采表演，迎賓攔路酒、跳祭火神舞，張善政、侯友宜一起點燃篝火，現場民眾打歌同樂，吸引遊客及使節眼光，帶動慶典高潮，活動也在打歌火焰中畫下完美句點。

張善政表示，今年活動與往年不一樣辦理，將節慶呈現不一樣的東西，讓來賓感受一年比一年進步，來年活動會愈做愈好，將龍岡米干節變成桃園非常重要的節慶，這群來自雲南南部、緬北、泰北的移民千辛萬苦來口灣落腳龍岡寶地，帶來異域風情，在台灣呈現多元的歷史文化，更與外國友人建立友誼，讓台灣與世界愈來愈好。