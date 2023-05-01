龍岡米干節火舞吸睛走向國際 2周假日爆17萬人湧高潮
桃園市2023龍岡米干節今天晚上進行壓軸的火把節，市長張善政邀請外國駐台使節與新北市長侯友宜參與火把節活動，欣賞火舞特技及火把舞動、祭火精彩表演，將晚會帶進最高潮，由張善政、侯友宜與駐台代表點燃篝火，為今年米干節畫下句點，市府統計兩個周末假期米干節參訪達17 萬人次，張善政說，米干節一年比一年進步，已成為桃園非常重要的節慶。
今年龍岡米干節移回龍岡魅力金三角商圈忠貞新村文化園區、雲南文化公園舉辦，繼上周水花慶典開幕吸引爆滿人潮後，這周連續3天進行壓軸火把節，市府今晚邀請外國駐台使節參加使節餐宴及欣賞火把節及滇緬傳統祭火舞，尤其火舞動感精采表演，迎賓攔路酒、跳祭火神舞，張善政、侯友宜一起點燃篝火，現場民眾打歌同樂，吸引遊客及使節眼光，帶動慶典高潮，活動也在打歌火焰中畫下完美句點。
張善政表示，今年活動與往年不一樣辦理，將節慶呈現不一樣的東西，讓來賓感受一年比一年進步，來年活動會愈做愈好，將龍岡米干節變成桃園非常重要的節慶，這群來自雲南南部、緬北、泰北的移民千辛萬苦來口灣落腳龍岡寶地，帶來異域風情，在台灣呈現多元的歷史文化，更與外國友人建立友誼，讓台灣與世界愈來愈好。
侯友宜表示，龍岡是他20多年前擔任警察局長最懷念的地方，有異國風情之外，有滇緬到台灣定居的英勇戰士，也是充滿多元文化及受美食的地方，他擔任警察局長過年過節一定會到龍岡來吃最棒的雲南美食，回到桃園娘家充滿感動，「友宜永遠跟龍岡一起讚」如今米干節辦得有聲有色，有南的人情味，他還會再回來。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言