新竹試辦機車格收費惹民怨 市府：提升週轉率

新竹市針對商業熱區試辦小區域機車停車收費，但有民眾抱怨價格偏高。新竹市政府表示，每處商業熱區僅設5至10格收費車位，是為了提升週轉率，預計試辦6個月，會滾動式檢討。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，新竹市區多處商業熱區機車停車位供不應求，取餐、送貨機車常因找不到車位而違規暫停或併排停車，即日起在新竹車站前、清大夜市等商圈熱點，試辦小區域機車停車收費，藉此提高停車週轉率，讓有臨停需求的民眾有機會暫停機車。

記者實地走訪清大夜市，機車族梁先生受訪表示，每小時新台幣10元價格偏高，希望能更便宜。一名吳小姐說，希望有收費緩衝時間，如15分鐘內不收費，能增加使用意願。

一間飲料店陳姓業者受訪說，過去員工會將機車停放在店門口車格，如今被規劃成收費車格，確實造成不便。

店鋪前被規劃機車收費停車格的業者受訪表示，理解市府想提升機車格週轉率的美意，但擔心外送員或民眾取餐時，為了不想被收費，仍選擇不停入車格、併排違停，停車亂象仍無法解決。

新竹市政府交通處長倪茂榮接受中央社記者表示，目前試辦的地點包括大同路、建功路、建新路與建功一路，合計33格機車停車格收費，收費時段為週一至週日上午8時至晚間10時，收費費率為每小時10元。

倪茂榮說，為避免排擠一般機車停車位需求，收費機車格選在「貨車裝卸專用區」附近設置5至10格車位，概念與卸貨車格相同，讓取餐、送貨等機車能有臨停位置，避免造成違規暫停或併排停車情形，預計試辦6個月，滾動式檢討。