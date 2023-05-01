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影／全台唯一苗栗鐵馬進香 媽祖座騎升級3.0版

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
全台唯一的苗栗鐵馬進香文化活動6月2日登場，苗栗市長邱鎮軍等人今天啟動，即日起受理報名。記者范榮達／攝影
全台唯一的苗栗鐵馬進香文化活動6月2日登場，苗栗市長邱鎮軍等人今天啟動，即日起受理報名。記者范榮達／攝影

全台唯一的苗栗鐵馬進香文化活動6月2日登場，隨香300名單車騎士即日起受理報名，苗栗市長邱鎮軍等人今天啟動，也期待傳承，一年比一年盛大，成為特色宗教文化。

鐵馬進香文化活動，復刻約60年前苗栗市天后宮至雲林縣北港朝天宮進香情景，苗栗市前市長邱炳坤首辦，邱鎮軍傳承，打造客家庄特有的進香文化，也是全台唯一，邱鎮軍、縣府秘書長陳斌山，及北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人今天啟動。

今年鐵馬進香，6月2日在天后宮出發，騎乘鐵馬至北港朝天宮，進行參香儀式，並夜宿朝天宮，隔天再從朝天宮返回天后宮，途經苗栗、台中、彰化及雲林，路線全長345公里。

邱鎮軍說，市公所今年強化媽祖座騎三輪車性能，除了油、電混合動力，並朝輕量化設計，重新打造原木屋頂部份，期能全程領航，帶領騎士完成極富意義的挑戰，希望活動持續傳承，越來越盛大。

鐵馬進香開放線上報名，報名費1200元，網址https://www.sport01.com.tw/intro.php?eid=35 ，即日至5月2日深夜11點59分以苗栗縣民優先，限額100人，5月3日中午12點過後，再開放給全國民眾報名，限額200名，報名成功可獲車衣及紀念幣，完成進香活動後，再送獎牌及證書。

全台唯一的苗栗鐵馬進香文化活動6月2日登場，苗栗市長邱鎮軍等人今天啟動，即日起受理報名。記者范榮達／攝影
全台唯一的苗栗鐵馬進香文化活動6月2日登場，苗栗市長邱鎮軍等人今天啟動，即日起受理報名。記者范榮達／攝影

邱鎮軍 媽祖

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