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又見天坑？竹北大樓前庭許多坑洞 住戶憂影響結構安全

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北市一處社區大樓的前庭佈滿許多坑洞，住戶們擔心坑洞擴大影響大樓結構。圖／民眾提供
竹北市一處社區大樓的前庭佈滿許多坑洞，住戶們擔心坑洞擴大影響大樓結構。圖／民眾提供

新竹縣竹北市日前傳天坑，讓不少大樓住戶們擔憂，竹北市一處社區大樓的前庭佈滿許多坑洞，住戶們擔心坑洞擴大影響大樓結構，希望政府出面協助。對此，縣府消保官已通知建商協商，工務處本周五也將到現場會勘。

社區住戶林小姐表示，這棟大樓已經6年多，是地下5層、地上21樓的的大樓，至今都尚未點交，2年前開始出現傾斜和坑洞，前庭自100多坪的前庭綠園道，約有6至7個坑洞，且有些坑洞不斷擴大中，去年5月社區住戶集體反應修繕，協助鋪設水泥和板子，未料，還不到一年，又開始出現坑洞，近期又發生竹北天坑事件，社區住戶們人心惶惶。

走入該社區前庭，左右兩邊可看見凹凸不平，且還有不少坑洞，上面因有植栽和石板遮蔽，外觀看不明顯，但社區民眾直呼，「這裡就是人行道，大家都會經過，若小孩沒有注意，很有可能被絆倒，相當危險。」

林小姐表示，住戶們很害怕萬一土壤一直流失，地基持續掏空，恐嚴重影響整棟社區大樓的結構安全。加上若遇到下雨，地下室的部分停車位也會漏水，「今年若只是再鋪設水泥填平，難保明年不會再有？」希望政府能協助出面，找出問題的根源，並要建商重新做好、改善地基。

對此，住戶們日前集體向前竹縣議員杜文中、縣議員張珈源等人陳情，新竹縣府消保官和工務處接獲議員反映後，將於本周協調和現勘。

新竹縣竹北市一處社區大樓的前庭，遍佈大大小小的坑洞，且有下陷的現象，讓住戶們很擔心。圖／民眾提供
新竹縣竹北市一處社區大樓的前庭，遍佈大大小小的坑洞，且有下陷的現象，讓住戶們很擔心。圖／民眾提供
新竹縣府消保官和工務處接獲議員反映後，將於本周協調和現勘。圖／民眾提供
新竹縣府消保官和工務處接獲議員反映後，將於本周協調和現勘。圖／民眾提供

議員 消保官 新竹

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