公園遊具備查僅42.3% 議員建議先拆除

衛福部規定各縣市政府及所屬管理機關已設置的設施，未於今年1⽉24⽇前完成備查者須拆除或封閉使用。市議員鄭光宏質詢市府建設處，管理的公園附設兒童遊戲場26處只完成11處備查，執行率低。鄭光宏建議，在目前管理能量不足，兒童遊具又不能順利招標之下，現階段應考慮先拆除。

鄭光宏表示，為維護兒童遊戲安全，衛福部公布「兒童遊戲場設施安全管理規範」規定，針對2017年1⽉25⽇前各縣市政府及所屬管理機關已設置的設施，未於今年1⽉24⽇前完成備查者須拆除或封閉使用。他調查，教育處所管的國⼩及幼兒園附設兒童遊戲場45處、觀光聞處所管的飯店附設兒童遊戲場2處、建設處所管的2處專營兒童遊戲場，都已完成備查，但建設處管理的公園附設兒童遊戲場26處只完成11處備查，備查率只有42.3%。

鄭光宏說，這法規在6年前就已經通過，第一階段是給各縣市3年改善期，2020年第一階段改善期其實時程已到，到後來因國內檢驗能量低，後來再給3年緩衝期到今年1月24日，在這6年中教育處的45座已陸陸續續改善完成，建設處只有26座為何這麼慢？

建設處長田長沛表示，目前未完成備查的遊具暫時圍起來；因為改善期間分成2期進行，當中有導入一些設計，因此花了不少時間，第1期已完工，第2期細部設計已完成，4月開始招標。

鄭光宏認為工程分2期不能作為延宕理由，建設處在2021年才編列相關的改善經費，「太晚了！」

鄭光宏又問29座公園只有6名巡查人員，員額會不會不足？建設處說，管理人員每天會去巡查，但鄭光宏拿出劉厝公園、湖子內公園、光路公園、南興公園等公園警戒線都被拆掉，還有民眾進入遊玩的照片打搶，質問管理員真的每天有去巡查？建設處長被問得灰頭土臉。

鄭光宏建議，在目前管理能量不足，兒童遊具又不能順利招標之下，現階段應考慮先拆除，避免發生意外。田長沛表示，增加人員、巡查次數，或者依議員建議拆除。