桃園新濱1號橋通了！ 蘇俊賓騎協力車上橋：改善新屋交通第一步

桃園市新屋區連接永安漁港、綠色隧道沿線的新濱一號橋完工，副市長蘇俊賓今天上午騎乘協力車上橋，主持新濱一號橋完工通車典禮，蘇俊賓表示，新屋區新濱一號橋全長46公尺、寬度8公尺，從舊橋拆除到設計施工歷時3年10個月完工，打造銜接永安漁港、綠色隧道沿線安全的橋，振興新屋觀光旅遊產業。

新屋區永安漁港附近的新濱一號橋，座落笨港里觀海路上，北接觀音區、南接新竹縣新豐鄉相鄰，西面臨海，橋體跨三七南圳，為新屋區聯外重要橋樑，全長46公尺、寬度8公尺，因為年久失修，梁柱鏽蝕嚴重，影響通行安全，市政府考量交通安全及通水斷面條件，決定斥資3600萬元，採取無落墩預力梁設計，將舊橋拆除重建， 從設計到施工今年3月竣，歷時3年10個月。