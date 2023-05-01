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桃園新濱1號橋通了！ 蘇俊賓騎協力車上橋：改善新屋交通第一步

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園副市長蘇俊賓（右四）主持新屋區連接永安漁港、綠色隧道的新濱一號橋通車。記者曾增勳／攝影
桃園副市長蘇俊賓（右四）主持新屋區連接永安漁港、綠色隧道的新濱一號橋通車。記者曾增勳／攝影

桃園市新屋區連接永安漁港、綠色隧道沿線的新濱一號橋完工，副市長蘇俊賓今天上午騎乘協力車上橋，主持新濱一號橋完工通車典禮，蘇俊賓表示，新屋區新濱一號橋全長46公尺、寬度8公尺，從舊橋拆除到設計施工歷時3年10個月完工，打造銜接永安漁港、綠色隧道沿線安全的橋，振興新屋觀光旅遊產業。

新屋區永安漁港附近的新濱一號橋，座落笨港里觀海路上，北接觀音區、南接新竹縣新豐鄉相鄰，西面臨海，橋體跨三七南圳，為新屋區聯外重要橋樑，全長46公尺、寬度8公尺，因為年久失修，梁柱鏽蝕嚴重，影響通行安全，市政府考量交通安全及通水斷面條件，決定斥資3600萬元，採取無落墩預力梁設計，將舊橋拆除重建， 從設計到施工今年3月竣，歷時3年10個月。

蘇俊賓率員騎乘協力車上橋、主持新濱一號橋完成通車，以「該橋通車代表市府改善新屋交通的第一步」，他表示，桃園沿海景點多元，猶如一顆顆珍珠，需串聯才能成為美麗的項鍊，市府打通道路，解除瓶頸路段串連，永安漁港周邊至綠色隧道，假日遊客多，該橋通車串聯永安漁港、綠色隧道沿線，讓遊客體驗濱海沙灘、綠色林蔭之美，海螺文化園區景點，玩得更愉快。

桃園副市長蘇俊賓（左一）騎乘協力車上橋、主持新屋區新濱一號橋完工通車。記者曾增勳／攝影
桃園副市長蘇俊賓（左一）騎乘協力車上橋、主持新屋區新濱一號橋完工通車。記者曾增勳／攝影
桃園副市長蘇俊賓（左一）騎乘協力車上橋、主持新屋區新濱一號橋完工通車。記者曾增勳／攝影
桃園副市長蘇俊賓（左一）騎乘協力車上橋、主持新屋區新濱一號橋完工通車。記者曾增勳／攝影

綠色隧道 蘇俊賓

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