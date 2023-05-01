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新竹縣長楊文科率團赴日參訪 在日本辦藝術交流展

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣長楊文科(中)、客屬總會長邱鏡淳(左二)、駐福岡辦事處長陳銘俊(左一)等人受邀為宮崎縣國際音樂祭開幕。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科(中)、客屬總會長邱鏡淳(左二)、駐福岡辦事處長陳銘俊(左一)等人受邀為宮崎縣國際音樂祭開幕。圖／縣府提供

新竹縣長楊文科率團參訪日本宮崎縣，親自帶領藝文團體與珍貴藝術作品前來，4月29、30日在宮崎縣廳舉辦「台灣新竹~客家風華在宮崎藝術交流展」，19位藝術家、共45幅作品展出，帶給宮崎縣民滿滿的視覺享受，隨團客家音樂團體參加第28屆宮崎國際音樂節，把兼具傳統與創新的客家台灣之聲，傳唱到國際舞台。

開幕儀式由楊文科、世界客屬總會會長邱鏡淳分別致贈墨彩畫「達摩」給宮崎縣知事河野俊嗣、日台友好議員連盟會長星原透，並由國際刑警之友協會秘書長、藝術家蔡俊章贈送「福虎生豐」給河野俊嗣先生。雙方隨即剪綵開幕，啟動豐富多元的藝術交流展。

楊文科表示，這次特別把新竹縣優秀的書畫藝文作品帶到宮崎展出，趁著日本黃金週假期，歡迎宮崎縣民眾欣賞展覽，同時新竹縣客家團體「田屋北管八音團」與「愛客樂」也受邀宮崎國際音樂節演出，推廣客家傳統與創新元素。另一方面，縣府特別製作日語版新竹縣觀光手冊，向日本民眾行銷新竹縣好山好水好人情及客家美食。

宮崎縣知事河野俊嗣說，很高興這次展覽匯集新竹縣許多優秀藝術家的作品，讓宮崎縣民眾欣賞，也希望透過展覽加深宮崎縣與新竹縣的交流，感謝來賓與所有工作人員。

展覽作品內容豐富，總長度達18公尺的「台灣客庄節慶風華長卷」，原作長達82公尺，動員超過20位藝術家一同創作，以一年四季作為時間軸線，分別展現天穿日、桐花祭等客庄12大節慶；國寶級漫畫大師劉興欽老師的「台灣喬遷圖卷」，描述屋主率領長列隊伍搬遷，攜帶古早家當、器皿、農耕用具等，描繪台灣古早味，代表台灣真正的庶民文化，可以喻為台灣版的清明上河圖。

還有充分展現客家傳統建築特色的「竹縣客家伙房屋之美」系列畫作，以及呈現客家風華與人文風情的伯公廟、水礱、敬字亭、客家詩詞作品等。

新竹縣客家團體「田屋北管八音團」與「愛客樂」也受邀宮崎國際音樂節演出，推廣客家傳統與創新元素。圖／縣府提供
新竹縣客家團體「田屋北管八音團」與「愛客樂」也受邀宮崎國際音樂節演出，推廣客家傳統與創新元素。圖／縣府提供
楊文科表示，這次特別把新竹縣優秀的書畫藝文作品帶到宮崎展出，趁著日本黃金週假期，歡迎宮崎縣民眾欣賞展覽。圖／縣府提供
楊文科表示，這次特別把新竹縣優秀的書畫藝文作品帶到宮崎展出，趁著日本黃金週假期，歡迎宮崎縣民眾欣賞展覽。圖／縣府提供

新竹 藝術家 楊文科

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