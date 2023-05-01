新豐婦女淨灘做公益 徐欣瑩送康乃馨慶祝母親節
新竹縣新豐鄉婦聯青溪協會在母親節前夕發起「珍愛地球‧我愛媽咪」環保淨灘活動，近百位婦女姊妹們在理事長黃淑英帶領下，前往新豐鄉紅樹林展開淨灘活動，國民黨立法委員參選人徐欣瑩也應邀前往參加，並獻給每一位媽媽康乃馨肥皂花，預祝媽媽們母親節快樂。
參與淨灘的民眾一早就抵達新豐紅毛港遊憩區內停車場，帶手套、持長夾，分組前往觀海大道撿拾廢棄物。大家齊心協力撿起各種瓶瓶罐罐、塑膠品、吸管等海洋垃圾，動一動讓新豐的海岸更美麗。
理事長黃淑英表示，藉由淨灘作環境教育，提醒大家從「減少塑膠量」及「循環再利用」出發，落實聯合國SDGs永續發展目標。
徐欣瑩表示，海洋汙染日益嚴重，每年全球有大約8百萬的塑膠垃圾排進大海，另外還有其他種類的海洋垃圾，如金屬、玻璃、紙張等。感謝各位婦女姊妹今天共襄盛舉，每人貢獻一點力量，用公益環保送給地球一個很有意義的母親節禮物。會後徐欣瑩也準備康乃馨肥皂花，感謝媽媽們一年到頭的辛勞，祝福大家母親節快樂。
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